Jak upřesnil, stěžovatel 2 s vozem B si stěžoval na vozidlo A, které patří oznamovatelce 1 a blokuje mu vjezd do garáže. A do toho přišlo oznámení stěžovatelky 3 s vozidlem C, která kvůli sporu řidičů 1 a 2 s vozidly A a B, nemůže zajet ze dvora základní školy.

Spletitou detektivku ale nakonec strážníci vyřešili.

"Po příjezdu na místo nejdříve ze všeho uklidnili vášně na všech stranách a pak teprve přišlo řešení téhle dopravní šifry. Ve skutečnosti to bylo zhruba takto: Vozidlo A zaparkovalo na zákazu zastavení, tím zablokovalo vjezd do garáží vozidlu B. Vzájemný spor řidičů vozidel A a B pak na sebe nabalil i vozidlo C. Po ujasnění všech proměnných v tomto propletenci tedy strážníci vyřešili stěžovatelku 1 s vozidlem A za dopravní přestupek a doporučili příště více dbát vzájemné ohleduplnosti," uvedl Sejkora.

Což je, jak podotkl, doporučení vhodné nejen pro dopravní, ale i další životní situace.