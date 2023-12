Problémy třídy Míru už jsou v Pardubicích velkým pojmem. Její proměna byla v minulosti předmětem vášnivých diskuzí. Před osmi lety ji město nechalo opravit za zhruba 90 milionů korun, brzy se ale na žulové dlažbě objevily skvrny od jídla nebo aut, které nejdou vyčistit. A problémy pokračují. Nyní je potřeba část ulice znovu opravit. Při chůzi po hlavní třídě jde totiž téměř o zdraví. Dlaždice jsou vylámané a trčí ven.

Části ulice třídy Míru potřebují opravit. Může za to nevhodný materiál i městská hromadná doprava. Dlaždice se nebezpečně hýbají a ohrožují například cyklisty | Foto: Deník/Nikola Remešová

Na vině mohou být vozy městské hromadné dopravy. Město tak s novým jízdním řádem MHD odkloní. Vozy budou jezdit po Sukově třídě. Změny se týkají hned pěti linek.

Změny nastanou od neděle 10. prosince. V souvislosti s tímto opatřením bude zvýšena sleva na první přestup na 100 procent. První přestup tak budou míst cestující po celý týden zdarma.

Další oprava třídy Míru. Město trvá na žulové dlažbě, podle odborníků nevydrží

Tristní stav povrchu na důležité tepně v centru Pardubic dělníci opravovali několikrát. Zásahy dělníků ale nejsou téměř vidět a ke zhoršení stačí třeba to, že silněji zaprší.

Změny v MHD Od neděle 10. prosince 2023 dochází k následujícím změnám v dopravě z důvodu uzavírky třídy Míru – změny se týkají linek č. 2, 13, 27, 98, 99: Spoje linek 2 a 13 pojedou ze zastávky Krajský úřad do zastávky Náměstí Republiky (st. 2) a dále do zastávky Zimní stadion bez zastavení na Sukově třídě. Spoje linky 27 v obou směrech obslouží zastávky Náměstí Republiky a Masarykovo nám. Linky nočního provozu 98 a 99 obslouží zastávku Náměstí Republiky (st. 2) jako náhradní za zastávku U Grandu a budou pokračovat ulicí Sukovou a Sladkovského do zastávky Třída Míru a dále ve své trase.

„Stav třídy Míru je bohužel opravdu špatný a v posledních týdnech se s nastupující změnou počasí zhoršuje. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli pro omezení vjezdu městské hromadné dopravy. Moc nás to mrzí, ale bohužel se jedná v tuto chvíli o jediné možné řešení,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Jan Hrabal, který sám před časem avizoval, že by chtěl, aby byla třída Míru bez MHD. I někteří další pardubičtí politici by rádi viděli ulici plně pěší zónou.

Časté opravy

V letošním roce byla část třídy již opravena, a to v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského směrem ke křižovatce na Masarykově náměstí. Nyní je podle slov náměstka nutné připravit podobnou opravu zbývající části třídy Míru ve směru k Zelené bráně.

Šlendrián. Po šesti letech už třída Míru potřebuje rekonstrukci. Za 12 milionů

„Na časté opravy vynakládáme spousty finančních prostředků, které však přicházejí vniveč, jelikož průjezdy těžkých trolejbusů, zejména pak v kombinaci se silnějším nebo vytrvalejším deštěm, generují další a další poškození. Dalším problémem je pak dlažba samotná, jelikož často dochází k jejímu rozlomení pod koly trolejbusů. Většinu náhradních dlaždic, které sloužily k opravám, navíc spolkla rekonstrukce třídy Míru v letošním roce,“ popsal starosta prvního obvodu Filip Šťastný s tím, že aktuální stav je neudržitelný, neustále se zhoršující a není možné nadále odkládat případná řešení.

MHD na Sukovu třídu

Úpravy provozu budou od neděle spojeny se změnou jízdních řádů po celé České republice.

„Pro pravidelný provoz MHD tak bude uzavřena část třídy Míru od náměstí Republiky po ulici Sladkovského. Vozy, které na své trase třídou projíždějí, navíc vykazují větší známky opotřebení, což je zapříčiněno právě současným stavem povrchu, a proto budou tyto linky budou odkloněny na Sukovu třídu,“ dodal Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic

Bývalý náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš už v minulosti přiznal, že zvolená technologie se nepovedla. „Použitá dlažba byla pro tuto zátěž nevhodná,“ řekl před časem Kvaš.

Pozor na nová pravidla. Na třídě Míru platí zákaz zastavení, na Kyjevské 40 km/h

Souhlasí i pardubický architekt Milan Košař, který připomíná, že záleží především na budoucí zátěži a intenzitě provozu. „Tloušťka použitých dlaždic je výrazně menší než jejich půdorysný rozměr, což zvyšuje riziko jejich vytlačování při vyšší zátěži, případně destrukci,“ řekl Košař.

Další oprava v řadě

Město třídu opravovalo za evropské dotace v letech 2013 až 2014. Brzy se ale ukázalo, že dlažba ani zdaleka nebyla ideálním řešením. Loňská oprava pak stála dalších zhruba 6,5 milionu korun.

Podle liberecké firmy Syner, která rekonstrukci v minulosti prováděla, byla pardubická třída navržena tak, aby náporu dopravy odolala. Město se s firmou Syner dodnes soudí. Ve sporu jde o 14 milionů korun, které radnice odmítla zaplatit. Radní si totiž myslí, že firma neprovedla některé práce správně.

„Spor řeší, v jaké kvalitě společnost Syner dlažbu na třídě Míru a v ulici Sladkovského instalovala, a to na základě smlouvy o dílo ze dne 12. února 2014. Položená dlažba totiž vykazuje značné vady. K zodpovězení otázky týkající se příčin těchto vad soud rozhodl, že ustanoví znalce, který by se mimo jiné měl zaobírat otázkou řádně zhotovené ložní vrstvy, na které je dlažba položena, a to samozřejmě pouze v těch částech, kde město dlažbu samo nepřeložilo či nenahradilo betonem,“ vysvětlil Hrabal.