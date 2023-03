Oprava za 7 milionů korun vyústí v dočasný zákaz parkování. Během stavebních prací bude Pernerova ulice ústící na třídu Míru obousměrná a bude doplněna o výhybny. Zajíždět na opravovaný úsek třídy Míru nebude ani pardubická MHD, která bude odkloněna přes Sukovu třídu.

O rekonstrukci třídy Míru jsme psali zde:

Další oprava třídy Míru. Město trvá na žulové dlažbě, podle odborníků nevydrží

„Cestujících, kteří využívají MHD, se omezení dotkne především na linkách č. 2 a 13, kdy zastávky Třída Míru a Masarykovo náměstí budou zrušeny bez náhrady. Spoje linky č. 27 obslouží zastávku Náměstí Republiky jako náhradní za zastávku U Grandu a Masarykovo náměstí jako náhradní za zastávku Třída Míru. Odklon se dotkne i nočních linek č. 98 a 99. Podrobné informace najdou cestující na stránkách dopravního podniku a na dotčených zastávkách,“ podotýká za Dopravní podnik města Pardubic Tomáš Pelikán, ředitel společnosti.

Dopravní omezení od 27. 3. do 9. 7. 2023



Spoje linek č. 2 a 13 budou ve směru do Polabin vedeny odklonem Sukovou třídou a obslouží zastávku Náměstí Republiky jako náhradní za zastávku U Grandu. Zastávky Třída Míru a Masarykovo náměstí budou zrušeny bez náhrady.



Spoje linky č. 27 budou obousměrně vedeny odklonem přes Sukovu třídu. V obou směrech obslouží zastávku Masarykovo nám. jako náhradní za zastávku Třída Míru a ve směru na Duklu navíc obslouží zastávku Náměstí Republiky jako náhradní za zastávku U Grandu.



Spoje linky č. 98 bude ve směru na Hl. nádraží vedeny odklonem po Sukově třídě. Obslouží zastávku Náměstí Republiky jako náhradní za zastávku U Grandu a Masarykovo náměstí (st. č. 2) jako náhradní za Třídu Míru.



Spoje linky č. 99 budou ve směru do Polabin vedeny odklonem po Sukově třídě, ul. K Polabinám na Masarykovo náměstí (st. č. 1). Obslouží zastávku Náměstí Republiky jako náhradní za zastávku U Grandu. Zastávka Třída Míru bude zrušena bez náhrady. Spoje jedoucí na Hl. nádraží obslouží zastávku Masarykovo náměstí (st. č. 2) jako náhradní za Třídu Míru.