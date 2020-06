Co město dostalo…

…za papír

- leden 2019 – 750 Kč/t

- prosinec 2019 – 200 Kč/t

- březen 2020 – -925 Kč/t

…za plast

– leden 2019 – -500 Kč/t

– prosinec 2019 – -800 Kč/t

– březen 2020 – -1000 Kč/t

…za sklo

– leden 2019 – 100 Kč/t

– prosinec 2019 – 100 Kč/t

– březen 2020 – 100 Kč/t

Papír, plast a sklo. Kontejnery na třídění těchto surovin jsou ve městech základem. Některá města ale umožňují třídit také kov a od začátku července se k nim připojí i Pardubice. Mezi barevnými kontejnery ale nepřibudou další na kov, lidé budou plechovky a konzervy házet do stávajících žlutých popelnic.

Trojný nebo kombinovaný sběr, kdy se do žluté popelnice vhazují plasty, nápojové kartony a také kovy, zavedla před časem už Chrudim, Pardubice budou následovat. „Pro tento způsob sběru jsme se rozhodli, protože jsme schopni ho zavést téměř okamžitě. Navíc máme po městě k dispozici 650 žlutých kontejnerů, takže to lidé budou mít v docházkové vzdálenosti,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal.

Malá záplata

Stát se navíc snaží města a obce v třídění kovů podpořit a přislíbil jim příspěvek 120 korun ročně za každý kontejner, který kombinovaný sběr umožní. Pardubice si tak navíc přijdou za rok na téměř 80 tisíc korun. To je ale jen drobná záplata za to, co musí za recyklaci odpadu zaplatit. Městům se totiž třídění přestává vyplácet.

Zatímco dříve radnice za suroviny peníze dostávaly, nyní musí často zaplatit, aby si je vůbec někdo odvezl. Za plasty už dlouhodobě doplácejí, a to až tisícovku za tunu. Nejstabilnější je sklo, za které město dostává stokorunu. Velmi kolísavý je papír, loni v lednu za něj město dostalo přes 700 korun za tunu, v letošním březnu muselo více než 900 korun zaplatit.

Navyšovat poplatek za svoz odpadu město ale nechce, zároveň nechce, aby lidé přestali třídit, proto bude ztrátu dotovat. „Neradi bychom ho znovu zvedali, takže v případě výpadků to zaplatí město,“ informoval Nadrchal s tím, že Pardubice budou muset za letošní rok Službám města Pardubic, které odpad po krajském městě svážejí, nejspíš doplatit 2,5 milionu korun. „Převažuje tu stránka zodpovědnosti nad tou ekonomickou,“ dodal Nadrchal.

Na vině je i kůrovec

V posledních měsících klesá především cena papíru, a to kvůli nízkému odbytu na čínském trhu a malým zpracovatelským kapacitám v Evropě. Na vině je i levné dřevo, které kvůli kůrovcové kalamitě přebývá, a továrnám se vyplácí vyrábět papír z primárních surovin. „Do roka by měly vzniknout nové zpracovatelské kapacity papíru u nás i v Německu. Očekáváme, že poté se situace zlepší a cena vykupovaného papíru půjde zase nahoru,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.