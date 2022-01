Třídu Míru čeká oprava, dlažbu nahradí beton. Po necelých sedmi letech

Je to necelých sedm let, co pardubická třída Míru prošla rozsáhlými opravami za téměř 90 milionů korun. Přesto už potřebuje další rekonstrukci. Městu došla trpělivost a dlažbu, která je opět rozbitá, z části nahradí beton. Jednat se bude o dva úseky pěší zóny, generální opravu potřebuje i část Sladkovského ulice.

Třída Míru v Pardubicích | Foto: Deník/Nikola Remešová

Podle firmy Syner, která rekonstrukci v roce 2015 prováděla, byla pardubická třída navržena tak, aby náporu dopravy odolala. Brzy se ale ukázalo, že dlažba ani zdaleka nebyla ideálním řešením. „Zvolená technologie se nepovedla. Použitá dlažba byla nevhodnou pro tuto zátěž. Kostky se dále budou rozvolňovat, budou se lámat a nebudou držet,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. S libereckou stavební firmou Syner se město už roky soudí. Ve sporu jde o 14 milionů korun, které radnice odmítla zaplatit. Radní si myslí, že firma neprovedla některé práce správně. Rozuzlení sporu je zatím v nedohlednu. Šlendrián. Po šesti letech už třída Míru potřebuje rekonstrukci. Za 12 milionů I proto se město rozhodlo, že obě ulice nyní opraví samo. „V současné době se zpracovává projekt, po schválení návrhu řešení bude následně zpracován rozpočet a budeme moci sdělit náklady,“ uvedl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek. Nejhůře jsou na tom úseky, které zatěžuje městská hromadná doprava. Kostky se uvolňují zejména ve Sladkovského ulici a v úseku třídy Míru od vjezdu z Pernerovy ulice směrem k administrativnímu domu Magnum. „V současné době vedení města plánuje opravu dlážděného krytu ulice Sladkovského, a to v rozsahu od třídy Míru po bývalého Kutila,“ řekl Jelínek. Město se rozhodlo použít jiný materiál. Ze Sladkovského ulice zmizí kostky úplně. „Zde se předpokládá rozebrání a odstranění stávající žulové dlažby a její nahrazení cementobetonovým krytem,“ informoval primátor Pardubic Martin Charvát. Nový povrch, který se městu už osvědčil v Tyršových sadech, má být odolnější a navíc má podobnou barvu jako dlažba. Město převzalo třídu Míru. Závady se ještě odstraňují Kostky město nevyhodí, dlažbu použije na případné opravy na třídě Míru. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace tak, aby práce včetně všech detailů byly provedeny dle platných norem, a tak bylo do budoucna zamezeno vzniku závad,“ doplnil Charvát. Práce přinesou omezení nejen v dopravě. „Bude muset být zajištěno náhradní vedení dopravy, a to jak MHD, tak i ostatní, částečná omezení se dotknou také chodců. Tato opatření budou součástí připravovaných projekčních řešení,“ upozornil Jelínek. Naposledy město nechávalo třídu Míru rekonstruovat v roce 2015, kdy se změnila v pěší zónu s doplněným provozem vozidel hromadné dopravy.