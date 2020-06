„Zvolená technologie se nepovedla. Použitá dlažba byla nevhodnou pro tuto zátěž. Kostky se dále budou rozvolňovat, budou se lámat a nebudou držet,“ upozornil náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš (ODS). Záruční doba už ale skončila, a vedení města tak čeká rozhodnutí, jak s povrchem naloží. Ve Sladkovského ulici již město zkusilo jinou technologii – současné kostky rozpůlilo, kýženého efektu ale nedosáhlo, kostky pořád trčí a musí se neustále opravovat.

Zátěž pro rozpočet

„V blízké budoucnosti vidím další položku rozpočtu v rozsahu několika milionů, která nás čeká, a to bude oprava vozovky na třídě Míru, protože takto to nechat nemůžeme,“ oznámil Kvaš. Po skončení záruční lhůty by měl vozovku převzít městský obvod, což velká radnice ale nechce dopustit.

„Nechceme jim to předat v tomto stavu. Obvod bude zajišťovat běžnou údržbu a opravy, ale nás čeká rekonstrukce,“ vysvětlil náměstek.

Problematika rozjela diskuzi o tom, zda by se neměl na jedné z nejrušnějších ulic v Pardubicích změnit režim. Před rekonstrukcí politici zvažovali pěší zónu, na niž by nemohly žádné trolejbusy. „Pokud tam nebudou trolejbusy, McDonald´s se nemusí zásobovat obrovským kamionem a z Pernerovy ulice se bude vyjíždět zpátky na Sukovu třídu, tak nepotřebujeme tak únosnou dlažbu,“ vyjmenoval připomínky zastupitel Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty).

Ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán (Sdružení pro Pardubice) připomněl, že za den nejfrekventovanějšími místy projedou stovky, ne-li tisíce aut, ale jen 66 trolejbusů. Část z nich navíc projíždí celým bulvárem, ale problémy se objevily jen v místech, kde jezdí osobní doprava. „Kdyby to způsobily trolejbusy, tak jsou problémy s dlažbou přes celou plochu třídy Míru. Navíc se bude muset rekonstruovat na stejné zatížení, protože hasičská cisterna má stejnou tonáž jako trolejbus,“ dodal.

Problémy město zaznamenalo už před dvěma roky a povrch reklamovalo společnosti Syner, která rekonstrukci provedla. Společnost ale reklamaci odmítla. „Město dlouhodobě zanedbává povinnou údržbu, konkrétně dosypávání spár mezi dlažbou,“ vysvětlil mluvčí Syneru Ondřej Paclt.

Radnice poté opravu zaplatila z bankovní záruky, tedy peněz, které musel Syner nechat na účtě, dokud neskončí záruční doba. To se ale Syneru nelíbilo. Mezi aktéry také stále probíhá soudní spor, jelikož radnice odmítla společnosti část rekonstrukce zaplatit kvůli tomu, že některé práce nebyly udělány.