Trolejbusy pro Pardubice podražily za pět měsíců o 42 milionů korun

Pardubice – Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) zaplatí za patnáct nových trolejbusů o 42 milionů korun více, než musel. V první soutěži dostal nabídku na dodávku za 109,5 milionu, tendr ale zrušil. V druhé zakázce už cena stoupla na 152 milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ukazuje to porovnání obou zakázek a data z profilu zadavatele. Do první soutěže se přihlásily dvě firmy: SOR Libchavy a Škoda Electric. SOR nabídl výrazně nižší cenu 109,5 milionu korun, Škoda 127,5 milionu korun. DPMP ale soutěž šest týdnů po podání nabídek zrušil. V písemné zprávě zadavatele to vysvětluje tím, že se jeden z uchazečů obrátil na ÚOHS. DPMP po dalším přezkoumání svých zadávacích podmínek usoudil, že jsou nastaveny tak, že by mohly být v rozporu se zákonem, a proto tendr zrušil.

Zrušený tendr vypsal znovu na začátku července, kdy se ale SOR nepřihlásil a nabídku podala jen Škoda Electric.

DPMP nastavil odhadovanou cenu na 118 milionů korun, nabídka Škody ale přišla za 152 milionů korun. Škoda se stala vítězem soutěže.

Dopravní podnik nechce rozdíl v soutěžích komentovat. „S tímto dotazem se musíte obrátit na účastníky zadávacího řízení – společnosti, které nabídku podaly,“ řekla mluvčí DPMP Jitka Malinská.

SOR Libchavy na dotaz, proč se do soutěže znovu nepřihlásil, neodpověděl. Mluvčí Škody Transportation Lubomíra Černá má jednoduché vysvětlení. V první soutěži se přihlásil výrobce s modelem 26 Tr, v druhém s 30 Tr. Zatímco první vyrábí s karoserií od Solarisu, druhý právě od SOR. Karoserie 30 Tr je přitom identická s trolejbusem SOR TNB12, který byl v první soutěži o 42 milionů levnější než konečná nabídka Škody.

Rozdíl je zajímavý i z jiného pohledu. Obě firmy navíc mohou mít k sobě už teď mnohem blíže než dosud. Podle zpráv z minulého týdne má majitel SOR Daniel Křetínský koupit právě Škodu.