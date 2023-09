Pardubický kraj hlásí úspěšné léto. Předběžné výsledky Českého statistického úřadu ukazují, že se do Pardubického kraje, po covidových letech, vrací turisté. Ze zahraničí do kraje nejčastěji přijíždějí Poláci, pak Němci a Slováci. Podle statistik turisté v Pardubickém kraji průměrně strávili dvě noci.

„Nejvíce ubytovaných návštěvníků představují tradičně hosté z České republiky, těch bylo 124 tisíc a růst oproti loňsku je kolem šesti procent. Velice zajímavé jsou i statistiky u zahraničních turistů. U nás v regionu se jich ubytovalo necelých 19 tisíc a nárůst je to o zhruba 27 procent oproti minulému roku,“ sdělil radní pro cestovních ruch Alexandr Krejčíř s tím, že se jedná o čísla bez července a srpna.