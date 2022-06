Nový úsek bude sloužit jako propojení dálnice D35 a stávající silnice první třídy. Přeložka začne jihovýchodně od obce Časy, kde se napojí na konec přeložky silnice I/36 zahrnuté do stavby D35 Opatovice – Časy. Skončí na západním okraji obchvatu Holic.

„Stavba by měla být zprovozněna v listopadu příštího roku,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Silnice pomůže především okolním obcím, jako jsou Horní Ředice, Ostřetín nebo Vysoká u Holic, které se potýkají s náporem vozů projíždějících na dálnici D35. Největší úlevu pocítí právě Horní Ředice, tam silničáři narovnají nebezpečnou zatáčku a obyvatele by už neměl trápit nadměrný hluk.

Projeďte se už nyní po chystané nové silnici z Pardubic kolem Sezemic až do Holic aspoň virtuálně, ve vizualizaci.



Nová přeložka má díky příznivým směrovým a výškovým parametrům trasy umožnit plynulejší a bezpečnější jízdu. „Problematické jsou nyní zejména zatáčky v blízkosti kostela v Horních Ředicích, které budou přestavbou silnice do nové trasy odstraněny. Oddálením přeložky od stávající obytné zástavby dojde také ke snížení imisní a hlukové zátěže v obci,“ popsal Mátl.

Nový úsek silnice by měl měřit přibližně 3,4 kilometru, politici v něm i tak vidí velký úspěch.

Začala stavba silnice v úseku Časy – Holice, bude sloužit i jako přivaděč

„Trasa přes Borohrádek, Veliny a středem Holic je dnes už značně vytížená a obchvaty těchto měst, které Ředitelství silnic a dálnic připravuje, by přispěly ke zklidnění a bezpečnosti provozu. Ač to je malý úsek nové silnice, je to skvělá zpráva pro motoristy. Půjde o urychlení a bezpečné propojení stávající R35 s D35,“ dodal Kortyš.

Silnice by měla umožnit snazší a bezpečnější propojení Pardubic a Holic s vazbou na silnici I/35 směřující na Brno a Olomouc.

Další přivaděč vznikne u Sezemic

Jedná se o první z osmi dálničních přivaděčů, které má Pardubický kraj postavit. Podle hejtmanství jsou další stavby v jednání.

„Ve finální přípravné fázi je i druhý dálniční přivaděč v podobě silnice I/36, který povede z dálnice D35 směrem na Pardubice a jenž bude zároveň sloužit jako obchvat Sezemic. Na stavbu se dokončuje majetkoprávní příprava a chystá se výběrové řízení na zhotovitele, aby mohla být stavba v příštím roce zahájena,“ informoval mluvčí kraje Dominik Barták.

Trasa obchvatu Sezemic