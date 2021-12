„Bylo docela výzvou ten perník, pivo, ovoce, drůbež, cokoliv, co v Pardubicích máte, zapojit do receptů a třeba inspirovat čtenáře,“ uvedla autorka publikace.

V její kuchařské knize najdete i známá jídla, jako je koprovka, husa s lokšemi, která se od běžných receptů liší tím, že se trošku inovují a přizpůsobí - třeba zrovna surovinami z Pardubického kraje.

Svatava Vašková všechny své recepty před focením testuje na své rodině. „Všechno jsou totiž naše obědy a večeře. Manžel a rodina už si zvykli, že to jí trochu studené, než já to vyfotím a ptají se, jestli můžou vše sníst, jestli už jsem to vyfotila,“ popsala s úsměvem.

Perník ve všech podobách

Záměr vzniku knihy popsala ředitelka turistického informačního centra Pardubice Miloslava Kristová. „Pardubice jsou městem perníku, učí se to už na základních školách a mou snahou je, aby návštěvnická zkušenost z návštěvy Pardubic byla nejen taková, že ten perník jde sehnat ve specializovaných prodejnách, ale aby ho ti lidé zažili ve všech jeho různých podobách a variantách. Například v kavárnách, cukrárnách a restauracích,“ řekla na křtu knihy.

Součástí křtu byla také vernisáž fotografií autorky Svatavy Vaškové, kterou podkresloval hudební doprovod kytaristy Petra Vaška. „Jsme spokojeni, že přišlo tolik lidí a že je o kuchařku s regionálními surovinami zájem,“ uvedl Aleš Chaloupka, referent turistických atraktivit města Pardubice.

„Je to tu krásný, ty fotky jsou úplně úžasný, mám chuť hned něco podle receptu uvařit, takže kuchařku si určitě pořídím. A myslím si, že to je moc hezký počin od centra Pardubic,“ řekla s úsměvem návštěvnice Vladimíra Komárková.

Součástí vernisáže bylo také občerstvení, které ale vzhledem k pandemické situaci dostali návštěvníci zabalené v tašce, kterou si při odchodu mohli odnést. Uvnitř balíčku se nacházel regionální chléb, pivní rohlík a vzorek rumových perníčků.

„Z mého pohledu nic vyloženě pardubického kromě perníku a pardubického piva není a možná tato knížka může být inspirací nejenom pro lidi, ale i restaurace. Třeba by se pak některé to jídlo mohlo chytit, aby se stalo místní specialitou,“ zmínil Jan Mazuch, náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch.

Kuchařku Pardubice na talíři mohou zájemci sehnat v Pardubicích v Mázhausu, kde se konala vernisáž, nebo v turistickém informačním centru vedle Zelené brány.