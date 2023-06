U rychlostní silnice na Hradec Králové ležel kolouch. Muž, který ho nalezl, správně požádal záchranáře o radu. Nedopustil se stejné chyby jako jiní nálezci.

Nalezené mládě. | Foto: Městská policie Pardubice

Koloucha nalezl v Pardubicích, u rychlostní silnice na Hradec Králové, náhodně procházející muž. Naštěstí správně věděl, že mláděte se nemá dotýkat a zavolal pracovníkům Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, aby se s nimi poradil jak postupovat.

Zvířecí záchranáři pak požádali pardubické strážníky o spolupráci na místě. Odchytář Městské policie Pardubice mládě z bezpečné vzdálenosti zkontroloval. Zvíře nebylo zraněné, ani nejevilo známky jiných potíží. „Po konzultaci s pracovníkem záchranné stanice jsme koloucha ponechali na místě a tiše se vzdálili," popsal tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Poděkoval zároveň nálezci zvířete za zodpovědný a správný přistup.

Zachránci někdy mláďatům i uškodí

V minulosti se již stalo, že mládě, zdánlivě opuštěné, jedna žena přinesla strážníkům rovnou na služebnu. Chtěla ho zachránit, ale spíše mu ublížila. Koloucha, ač naprosto zdravého, už definitivně nebylo možné vrátit zpět do přírody. Laň by z něj cítila „člověčinu", už by se ho neujala. Zvíře tak putovalo do záchranné stanice.

„V případě nálezu nedospělých mláďat savců ve volné přírodě platí, že rodiče jsou patrně někde nablízku a mládě čeká na jejich návrat. Pokud zvíře není viditelně nemocné či zraněné, nedoporučujeme se mláďat nijak dotýkat, ale v tichosti se zase vzdálit. Lidský pach může rodiče odradit," upozornil Jiří Sejkora.

Jiné je to u ptáků, jejichž mláďata často při učení se létat vypadnou z hnízda. Sama se ale ještě neuživí a na zemi jim hrozí nebezpečí například v podobě kočky, proto je potřeba je zvednout a posadit třeba na větev, případně vrátit do hnízda. „Ptáci mají špatně vyvinutý čich, a proto na rozdíl od savců je možné na ně sahat,“ vysvětlil před časem v rozhovoru pro Pardubický deník Milan Oppa ze záchranné stanice.

Pokud je ale zvíře zraněné, měli by lidé ihned volat například již zmíněnou Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka u Proseče, Záchrannou stanici Zelené Vendolí u Svitav nebo některého z veterinářů. Nejčastěji se do záchranných stanic dostávají ptáci, a to dravci, sovy a drobní pěvci.

Více než polovina z nich se po uzdravení vrátí do přírody. „Další, kteří nejsou schopni volného žití v přírodě v důsledku svého handicapu, jsou využíváni zejména jako adoptivní rodiče a k expozičním účelům,“ dodal Oppa.

Ze savců se nejčastěji zachraňují kuny, veverky a srnčata, u nichž je navracení do přírody složité, jelikož si snadno vytvoří vazbu k člověku a ztrácí svou plachost.