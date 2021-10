Účast přes 90 %, bašta SPD, výrazné zlepšení oproti minulým parlamentním volbám, vítězství pro ANO i úspěch KSČM. V některých obcích na Pardubicku se výsledky výrazně liší od těch celostátních.

Volby v obci Chýšť. Při posledních volbách se Chýšť pyšnila výjimečnými výsledky letos řeší Pražáky | Foto: Deník/Nikola Remešová

Pomyslný titul obec s nejvyšší volební účastí v parlamentních volbách 2021 v okrese Pardubice obhájily Přepychy. Ve volbách do parlamentu v roce 2017 se účast zastavila na 85 % procentech, letos je to 90, 5 %. Obálku vhodilo do urny 57 ze 63 voličů, z toho dva s volebním průkazem. V pátek při zahájení voleb místní starosta Jan Havlík tipoval účast na 74 %, zapisovatelka Ivana Divišová byla s tipem 92 % mnohem blíže. V obci zvítězilo ANO (17 hlasů) a druhá byla SPD (13 hlasů).