„Já jsem jsem jako starosta samozřejmě velmi rád, že máme takové prvenství, možná je to i tím, že je nás tu tak málo. Letos máme 61 voličů,“ vyjádřil se starosta Obce Přepychy Jan Havlík. „Tipuji, že i letos bude účast vysoká, věřím v 74 %,“ doplnil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.