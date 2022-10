Uhlí oproti loňskému roku výrazně podražilo. Někteří prodejci navíc mají v současné době prázdné sklady.

Situace s uhlím se podle něj už oproti konci léta zlepšila. „Uhlí je dostupnější, avšak neustále doporučujeme lidem, aby nečekali na prázdné sklepy a uhlí objednávali včas. Doba, kdy přijedete do uhelných skladů a zaručeně odjedete s uhlím, je již pryč,” dodal Málek.

Velký tlak na prodejce vyvíjejí také polští zákazníci, protože u nich je nedostatek uhlí ještě větší. „Jeden Polák k nám přijel dokonce na motorce, prý jestli jim nedovezeme 30 metráků uhlí alespoň na hranice,” popsal situaci majitel uhelných skladů ve Skutči u Chrudimi Jiří Uchytil.

Řada prodejců však poptávky z Polska odmítá. „Poptávek z Polska máme každý den mnoho, ale uhlí za hranice České republiky nevozíme, protože jsou pro nás prioritou naši zákazníci,” řekla Denisa Phamová z firmy Havelka, která má v Pardubickém kraji asi 15 poboček.

Vedoucí prodeje firmy Agrochem Lanškroun Blanka Vicanová uvedla, že Poláci mají zájem o všechny druhy uhlí.

„Uhlí je nedostatek, nejsme schopni pokrýt objednávky z Polska,“ kroutila hlavou zase Jana Rebhánová z uhelných skladů v Letohradě. „Oproti loňsku jsme museli cenu uhlí zdražit o 40 procent,” dodala.

Doly nedodávají tolik uhlí

I přes velký nápor Poláků na sklady v Česku však prodejci zásoby pro stálé klienty zatím mají.

Ceník uhlí v Pardubickém kraji



Bílinské hnědé uhlí (Ledvice)

Ořech 1 (výhřevnost 17,6 MJ/kg) od 515,-Kč/q do 799,-Kč/q

Kostka (17,6 MJ/kg) od 535,-Kč/q do 799,-Kč/q

Ořech 2 (17,6 MJ/kg) 550,-Kč/q do 799,-Kč/q

Brikety REKORD Německo

Brikety 2“(19 MJ/kg) od 872,-Kč/q do 995,-Kč/q

Brikety 4“(19 MJ/kg) 892,-Kč/q do 995,-Kč/q

Černé uhlí

Kostka 40-80mm (28 MJ/kg) - u všech prodejců na dotaz

Koks

Koks 1,2 (36 MJ/kg) - od 2599,-Kč/q do 2999,-Kč/q

„Měl jsem přebytek, takže jsem jim také něco dodal. Máme výhodu v tom, že jsme soběstační. Od návozu z dolů po přepravu ke klientům,” řekl Martin Langer, majitel uhelných skladů Langer ve Zderazi na Chrudimsku. Zároveň však upozornil na blížící se roční vyčerpání v dolech. I jemu prý již doly nedodávají tolik uhlí, kolik by požadoval.

I přes velký nápor Poláků na sklady v Čechách však prodejci zásoby pro stálé klienty zatím mají.

Někteří prodejci kvůli tomu mají aktuálně prázdné sklady a čekají, až jim z dolů přijede očekávaná zásoba. Jiní však byli na kritickou situaci lépe připraveni a zásoby mají dostatečné. K nim patří právě firmy Langer nebo Havelka.

„Uhlí máme dostatek, protože jsme si ho včas zajistili v letních měsících, a nyní průběžně vykrýváme objednávky našich zákazníků, přesně podle jejich požadavků. Nikoho zmrznout nenecháme a zavážíme podle dohodnutého termínu,” potvrdila Phamová.

Řada lidí se raději předzásobila. „Já si nakoupil už na jaře. Dělám to tak vždycky. Teď už jen dokoupím maximálně něco málo, abych byl v klidu,” popsal Jaroslav Bareš ze Skutče.

