Vteřina, která řidiči doslova otočí svět vzhůru nohama. Jen pevněji stiskneš volant a čekáš, v jaké pozici auto po nehodě skončí. To naštěstí není popis žádné tragické události, ale zkušenost, kterou lidé mohli ve středu 8. června na vlastní kůži zažít v simulátoru dopravní nehody. Jde o na první pohled obyčejné auto, které je však připevněno na konstrukci, která s ním dokáže otáčet o 360 stupňů.

"Nejdůležitější je mít pás a snažit se držet ruce na těle," připomínali organizátoři z Autoklubu České republiky, kteří simulátor do Pardubic přivezli. „Chceme ukázat, že bezpečnostní pás je jeden z největších vynálezů pasivní bezpečnosti, který při nárazu dokáže často zachránit život,“ řekl ředitel úseku obecného motorismu Autoklubu ČR Libor Budina.

„Zároveň jsme chtěli ukázat, jak je nebezpečné mít ve voze volně položené předměty, jako je plná PET lahev nebo domácí mazlíčci, protože při nárazu pak tyhle věci zvýší svoji hmotnost až padesátkrát a jsou to smrtící střely,“ zdůraznil na stanovišti simulátoru nehody Budina.

Jak na bezpečnou jízdu nejen ve vozidle, radili experti na pardubickém letišti celé středeční odpoledne. U návštěvníků patřil mezi favority právě otočný simulátor nehody nebo zkouška smyku.

Řidiče čekají u nádraží zácpy. Křižovatka U Marka bude za provozu opravována

„Je to zajímavá zkušenost. Já jsem právě před půl rokem dostal smyk a s autem jsem vylétl na louku. Takže jsem si už zažil, jak to vypadá. Akorát tady je to bezpečnější,“ ocenil Ondřej Mach, který si přišel vyzkoušet systém easy drift.

Druhý ročník akce Dne dopravní bezpečnosti nabídl šestihodinový program pro řidiče i ostatní účastníky provozu. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak zruční řidiči dokážou při jízdě být.

Novinkou letos byly například speciálně upravené vozy pro handicapované, pro které organizátoři připravili automobily, které se řídí jen pomocí rukou. Univerzita Pardubice zase představila vozidlo s volantem na pravé straně. Dalším lákadlem bylo stanoviště elektrokoloběžek. Společnost Bolt představila hřiště zaměřené na bezpečnou jízdu přes překážky, které na řidiče ve městě čekají.

Ukaž, jak řídíš. Pardubičtí řidiči si vyzkoušeli to, co je v autoškole nenaučíZdroj: Deník/Nikola Remešová

„Jsem ráda, že je tato akce kromě řidičů zaměřená také na cyklisty a elektrokoloběžky, což je i tady v Pardubicích velkým problémem. Vidíme to i na statistikách, kde 72 procent usmrcených cyklistů v roce 2021 nemělo přilbu, což je takový základ, co pro sebe mohou udělat,“ upozornila Radka Osterová z BESIPu. Nechyběl ani stánek záchranářů nebo Městské policie Pardubice.

Byly zaparkované tam, kde neměly. Starosta zamknul sdílené koloběžky na úřadě

Svůj řidičský um si mohl vyzkoušet opravdu každý. „Každá akce, která přispěje k tomu, aby se řidiči na silnicích chovali zodpovědněji, je určitě přínosná. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak by zareagovali v různých kritických situacích, do kterých se vzhledem k současné intenzitě silničního provozu může dostat opravdu každý. Schopnost předcházet závažným následkům je navíc potřeba trénovat v každém věku,“ řekl náměstek pardubického primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Prostor letiště připomínal jedno velké dopravní hřiště. Bonusem byla ukázka vojenské techniky i sanitky.

„Jsem rád, že jsme mohli být nápomocní k pořádání této akce, která se v minulosti již osvědčila. Dbání na dodržování bezpečnosti je jednou z našich nejdůležitějších každodenních aktivit, a i proto tuto akce podporujeme,“ dodal Ivan Čech, ředitel pardubického letiště, které poskytlo celé akci zázemí.