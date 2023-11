I přes nepřízeň počasí Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice odstartovala v pondělí 13. listopadu Noční běh dvojic, kterého se zúčastnili zaměstnanci, studenti, ale i široká veřejnost.

Noční běh dvojic na Univerzitě Pardubice | Video: Michal Žampach

Do prostor pod univerzitními tělocvičnami přišli všichni ti, kdo měli chuť si zasoutěžit, nebo třeba jen tak rozpohybovat své tělo.

„Před několika lety jsme vymysleli tenhle noční běh, aby studenti mohli ve dvojicích krásně spolupracovat. Běží čtyřikrát jeden kilometr, vždy se po kilometru střídají a běhají s čelovkami, jelikož je jeden úsek tmavší, kde není moc vidět. Jinak to vede kampusem univerzity a je to vlastně běh k sedmnáctému listopadu. Je to taková jemná symbolika. My k tomu máme v podstatě udělaný celý sportovní den. Noční běh je jedna z částí toho sportovního dne. Máme tam jógu i florbalové zápasy - derby s Hradcem Králové, takže i ten noční běh je vlastně na zpestření studentského života,“ Deníku potvrdila organizátorka akce Eva Hronová Čaladi.

Soutěžící vystartovali s čelovkou na hlavě, aby zvládli noční běh, při kterém štafetově oběhli čtyřikrát cca 1 km dlouhý úsek. Běžci vystartovali od Katedry tělovýchovy a sportu přes Stavařov a následně se vydali zpět ke katedře. Samotnému běhu předcházelo pořádné rozcvičení, ale také ukázka běžecké tratě.

„Déšť mi nevadil, nejsem z cukru. Jsem rád, že jsem se mohl běhu zúčastnit, už kvůli tomu, že se běží po tmě a tím je to dobrodružnější. Bylo to super,“ Řekl jeden z účastníků běhu.