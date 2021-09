„Osobně to vnímám jako nesmírně prestižní záležitost dokládající fakt, že se naše pracoviště těší vynikající pověsti nejen v českém prostředí. V souboru se navíc nachází mnohé knihy, které v češtině dosud nevyšly, nebo nejsou v českých knihovnách dostupné. Pro historiky je přístup k literatuře naprosto klíčový,“ sdělil děkan filozofické fakulty Jiří Kubeš.

Novou knihovnu Karla Vocelky otevře ve čtvrtek pro studenty, pedagogy i veřejnost Univerzita Pardubice. Významný rakouský historik z Vídeňské univerzity loni daroval Ústavu historických věd Fakulty filozofické rozsáhlou sbírku čtyř tisíc knih a časopisů. Fakulta filozofická novou knihovnu otvírá v roce, kdy si připomíná 20 let od svého vzniku.

