Jedná se o třináctipatrovou budovu naproti fungujícím kolejím. „Tento panelový bytový dům je v technickém stavu a opotřebení, které odpovídají jeho stáří. Budova má sociální zázemí a kuchyňky,“ popsala Macková.

Univerzita poskytla budovu městu, nyní je na Pardubicích, aby pokoje vybavily pro bydlení. V současné době v nich totiž není žádný nábytek. „Na každém patře je pět garsonek, které jsou však nevybavené. Co se týká technické připravenosti, tak nám rektor sdělil, že budova je provozuschopná okamžitě. Teď zbývá ji jen vybavit a provozovat,“ sdělil mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

V plánu je vybavit garsonky do několika týdnů. „Cítíme, že ta potřeba navýšit ubytovací kapacity bude a nepočká třeba dva tři měsíce. To znamená, že musíme byty vybavit v horizontu několika málo týdnů,“ uvedl Jelínek.

Problém však je, že možná nebude včas dostatek materiálu. „Je otázka, jestli bude vybavení k dispozici v dostatečném počtu, protože tento úkol dostaly všechny kraje a obce s rozšířenou působností. Bavíme se o lehátkách, jednoduchých postelích, dekách, polštářích, ručnících,“ řekl Jelínek.

Místo je zatím pro 170 až 200 lidí s tím, že na jedné garsonce by mohlo bydlet až pět lidí. „Bylo by ideální, kdyby to byla rodina, ale přicházejí sem i jednotlivci. To ale neznamená, že jedna osoba pro sebe má samostatný byt, ale na nějakou dobu musí využít nouzové přístřeší,“ dodal Jelínek.