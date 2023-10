Univerzita Pardubice otvírá možnost podat přihlášky ke studiu v nadcházejícím akademickém roce již 1. listopadu. Tento týden se univerzita představí nerozhodnutým zájemcům o studium na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně. Návštěvníky chce oslovit atraktivní expozicí, ale také ukázkami vědy a rozhovory se současnými vysokoškoláky ze všech svých sedmi fakult.

Univerzita Pardubice se představí na veletrhu v Brně. | Foto: Univerzita Pardubice

Studenti z jednotlivých fakult v červenobílém oblečení, které symbolizuje univerzitní barvy, a s heslem Najdi svoji identitu budou součástí expozice Univerzity Pardubice na veletrhu Gaudeamus, který se koná od úterý 31. 10. do pátku 3. 11. na výstavišti v Brně.

Univerzita Pardubice otvírá možnost podat přihlášky ke studiu v akademickém roce 2024/2025 už 1. listopadu. Další informace o možnostech studia i životě na Univerzitě Pardubice, včetně přihlášek lze najít na speciálních stránkách - Studuj na UPCE.

„Univerzita Pardubice se na veletrhu zapojí také do každodenních živých vstupů univerzit v přednáškovém sále, a také do programu Věda pro život. V ní nabídne praktickou zábavnou vědu prostřednictvím popularizátorů z Fakulty chemicko-technologické, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechniky a informatiky," popsala Martina Macková,vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů univerzity.

Na uchazeče i jejich rodiče čeká v expozici pardubické univerzity kromě přehledu všech oborů, které lze studovat, také tradiční pardubický perník v univerzitních barvách, perníkové cappuccino a další drobné dárky.

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus letos návštěvníkům v Brně nabídne 342 univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa. Veletrh na brněnském výstavišti v pavilonu V začíná v úterý a potrvá do pátku. Návštěvníky přivítá denně od 8.30 do 16 hodin, v pátek od 8.30 do 14 hodin.