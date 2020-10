Nová metoda diagnostiky rakoviny slinivky chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice získala evropský patent. Holčapek se svou skupinou popsal možnost, jak přijít na nemoc u pacienta již v počáteční fázi a to pouze z krevních testů.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Rakovina slinivky je zhoubné nádorové onemocnění, u kterého je podle American Cancer Society pouze 10procentní šance na dožití pět let od diagnostiky. Tato metoda představuje šanci pro miliony lidí, kteří se o tomto onemocnění dozví příliš pozdě. Tento typ rakoviny je totiž v počáteční fázi bez jakýchkoliv příznaků, a ve chvíli, kdy se diagnóza stanoví, již pacientovi většinou nelze pomoci. Včasná diagnostika je proto v boji s tímto onemocněním nejdůležitější. „Věříme, že je také dalším krokem k využití v klinické praxi. Metodika je vhodná pro velkokapacitní screening až 20 tisíc vzorků za rok a dokáže detekovat nemoc se správností přes 90 procent,“ říká analytický chemik Michal Holčapek, který se díky objevu dostal mezi 60 nejlepších analytických chemiků světa podle The Power List 2020 v časopise The Analytical Scientist.