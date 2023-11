Stavba nového pavilonu v areálu pardubické nemocnice je ve finále. Ze stavby za 1,8 miliardy korun je už prostavěno přes 1,5 miliardy korun. Největší stavba v historii Pardubického kraje, tedy budova centrálního příjmu, je téměř hotová. Zkušební provoz by měl začít v prosinci.

Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 | Video: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník

Na osmipatrové budově, která vyrostla hned za hlavní bránou nemocnice, už stavbaři řeší montáž hliníkové fasády, obklad předsazené fasády, keramické obklady a dlažby nebo kompletace výtahů. Dělníci zároveň montují nábytek, zdravotnické technologie a zařízení.

1/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 2/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 3/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 4/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 5/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 6/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 7/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 8/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 9/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 10/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 11/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 12/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 13/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 14/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 15/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023 16/16 Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích, 26.9.2023

„Jedná se například o angiolinky, CT, RTG, robotický operační systém, operační a vyšetřovací svítidla či potrubní poštu. Zároveň již máme od poloviny října zkolaudované horkovodní ocelové potrubí,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který si stavbu prošel od podzemních prostor, až po heliport. Moderní budova urgentního příjmu v pardubické nemocnici je už teď zdaleka viditelnou dominantou areálu a práce na jeho výstavbě pokračují prakticky nepřetržitě už více než dva roky.

Krize v nemocnicích Pardubického kraje: omezují příjem pacientů, je málo lékařů

Hotový už je i heliport nebo chodníky a okolí nové dominanty.

1,8 miliardy korun

V budově budou hlavně chirurgické obory, ambulance i více operačních sálů. Chybět nebude ani lůžkové oddělení, ortopedie, traumatologie či kardiologie. Cílem je zkvalitnit a zrychlit proces poskytované zdravotní péče především tím, že vše bude na jednom místě. Na stavbě začali dělníci pracovat v květnu 2021 a dokončení stavební části plánují na konec prosince.

Parkování v Pardubické nemocnici: Město se vzdá pozemků. Chce více míst pro auta

„Stavba centrálního příjmu jde skutečně do finále, protože dokončení stavební části máme naplánované na 22. prosince s tím, že následně začne postupné oživování budovy, což není jednoduchý proces. Ze stavby za 1,8 miliardy korun máme nyní prostavěno přes 1,5 miliardy korun, což dokazuje, že se blížíme do závěrečných týdnů stavební části,“ řekl Netolický.

Po kolaudaci musí budova projít rok zkušebním provozem. Moderní budova centrálního urgentního přijmu se pak pacientům naplno otevře v dubnu příštího roku.

Pardubickou nemocnici čekají změny. Chirurgie v novém, interna se přestěhuje

Vybudováním nejmodernějšího pavilonu v pardubické nemocnici investice kraje do zdravotnického zařízení nekončí. Po otevření nového objektu chirurgických oborů a urgentního příjmu by se měli stavbaři pustit do rekonstrukce budovy bývalé chirurgie, která se následně promění na internu a neurologii.