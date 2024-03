Vyhrály Popkovice

Zastupitelé po několika letech zřejmě nakonec našli vhodné místo. Radnice chce aktuálně útulek postavit mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi.

Nové lokalitě dalo zelenou pardubické zastupitelstvo. Svým rozhodnutím schválilo, že dosavadní projekt upraví pro novou lokalitu, která leží na pozemcích města.

Výsledky hlasování pardubického zastupitelstva ze dne 25. března 2024.Zdroj: Deník/Nikola Čížková

„Už jsme oslovili i krajskou hygienickou stanici, která nám potvrdila, že je toto umístění v pořádku,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Pozemky patří Nadaci města Pardubice, útulek by měla provozovat Městská policie Pardubice. Vedení Pardubic odhaduje, že nový domov pro opuštěná zvířata bude stát zhruba 70 milionů korun. Práce podle radních potrvají odhadem dva roky.

Nový útulek bude blíže městu

Útulek by se tak sice přiblížil městu, objekt by ale měl stát daleko od obytných domů. Radnice navíc plánuje vysadit kus lesa jako izolační zeleň.

„V lokalitě plánujeme izolační pás, takže směrem k útulku pro místní vznikne kus dalšího lesa, aby byli odcloněni před hlukem,“ popsala plány města náměstkyně primátora Jiřina Klčová, která potvrdila, že město plánuje s obyvateli setkání.

„V místě uděláme setkání s místními, abychom předešli případným sporům dříve než začneme projektovat a stavět, abychom věděli, že je to všechno v souladu s lidmi, co tam bydlí,“ dodala Klčová.

Nové útočiště má nabídnout zvířatům volný výběh, který by zároveň nerušil okolí.

„Konečně je opět na stole další varianta, nedokážu si představit, že bychom ji nepodpořili. Jsem rád, že je to o trochu blíže městu a dopravně lépe dostupné,“ komentoval návrh opoziční zastupitel Robert Hrdina. Město očekává, že objekt dobře zapadne do okolního prostředí.

V areálu bude sídlit nejen útulek a veterinární ordinace, ale bude zde také zázemí pro strážníky, kteří jej budou provozovat a zároveň tu mít kotce pro služební psy.

Schváleno. Nový zvířecí útulek vznikne ve Starých Čívicích

Nový útulek by měl mít dostatečné zázemí pro různé druhy zvířat, zelené střechy i výběhové louky. Město v dosavadním projektu počítalo s 19 kotci pro psy a osmi pro kočky. Zařízení by mělo nabídnout také místo pro agresivní psy, malá i velká zvířata a voliéry pro ptáky.

Současným útulkem v centru města ročně projde až 750 zvířátek. Dočasní obyvatelé útulku, v areálu veterinární kliniky, tam ale nemají dost místa ani moderní vybavení. Město do objektu už nechce příliš neinvestovat a útulek hodlá přemístit na vhodnější a větší místo.

V areálu chce radnice na začátku roku 2025 začít stavět domov pro seniory. Radnice by tak ráda měla přestěhování zvířecího azylu do nového do dvou let vyřešené.

