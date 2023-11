Na mostě v Doubravicích, po kterém řidiči jezdí z Pardubic směrem na Semtín a Lázně Bohdaneč, stavbaři začali s dokončovacími pracemi. Během úplné uzavírky dělníci napojí nový most na stávající nadjezd u Globusu. Silničáři aktuálně už frézují vozovku, následně budou montovat trakční stožáry, na konci měsíce tu umístí svodidla a zábradlí.

Na mostě v Doubravicích, po kterém řidiči jezdí z Pardubic směrem na Semtín a Lázně Bohdaneč, stavbaři začali s dokončovacími pracemi. Během úplné uzavírky dělníci napojí nový most na stávající nadjezd u Globusu | Video: Nikola Čížková

Nový most bude širší a kromě chodníku bude mít místo dvou tři jízdní pruhy, z toho jeden bude odbočovací, což je dobrá zpráva pro řidiče odbočující z hradubické na Lázně Bohdaneč.

Stavbaři mají na dokončení necelé tři týdny.

„Po celou dobu stavby jedeme nonstop od pondělí do neděle, zatím musím zaklepat, že počasí je velice příznivé,“ sdělil stavbyvedoucí Michael Kučera s tím, že současná uzavírka potrvá od 13. do 30. listopadu. Po stavbě, která stála přes 107 milionů korun bez DPH, se první řidiči projedou v pátek 1. prosince. Podle silničářů nové přemostění přispěje k plynulosti a větší bezpečnosti dopravy. Do té doby Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, žádá řidiče o trpělivost.

VIDEO: Seniorka jela po dálnici na Pardubicku deset kilometrů v protisměru

Uzavření klíčové spojky na tahu z Pardubic do Semtína a Lázní Bohdaneč, včetně nájezdové rampy od Hradce do centra města, způsobilo dlouhé kolony. V ranní špičce auta stála téměř na všech příjezdech do Pardubic.

MHD ano, řidiči ne

Stavbou kyvadlově projede pouze MHD, záchranka, hasiči, policie a když bude potřeba tak i vozy zimní údržby. Silničáři nechávají projíždět i trolejbusy jedoucí do Bohdanče, dopravní podnik totiž nemá žádnou alternativní trasu. Termín dokončení to ale podle zhotovitele neohrozí.

„Pokud to jenom trochu jde, tak MHD nebo složkám IZS samozřejmě umožníme průjezd. Nicméně průjezd běžnému provozu tady není možný,“informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ostatní řidiči tak musí po zhruba dvacet kilometrů dlouhé objížďce. Stavbou neprojdou ani chodci.

Objízdná trasa

Objízdná trasa vede směrem na Stéblovou, dále přes Staré Ždánice do Lázní Bohdaneč a následně po silnici I/36 směrem na Rybitví a Semtín.

„Všechny ty objízdné trasy - včetně sjezdu na ty objízdné trasy - jsou značené. Nicméně je to zcela úplně mimo řidičské zvyklosti, to znamená, je třeba opravdu velká pozornost. Nejezdit podle zvyku, ale koukat, protože kdo mine například sjezd na objízdnou trasu, tak už se bude obtížně vracet,“ upozornil Rýdl. Pokud tak řidiči jedoucí od Hradce přejedou odbočku na Staré Ždánice a přijedou k zavřenému mostu, musí už pokračovat na křižovatku u rosického nádraží a vrátit se zpět na křižovatku ve Stéblová a dále pokračovat po objízdné trase.

Uprchlý vězeň z Pardubic byl dva týdny na svobodě. Policie hledá desítky lidí

Ve Starých Ždánicích, kde objížďka vede po silnici nižší třídy, budou provoz řídit semafory. Důvodem je navýšení provozu a problematické levé odbočení ve směru od Stéblové, odkud vede objízdná trasa.

„Zvolili jsme cestu dopravního semaforu, který dynamicky řídí dopravu. Myslíme si, že v období, kdy je dopravní špička, to znamená v těch odpoledních hodinách, semafor bude rozřazovat dopravu a bude plynulá,“ sdělil Radek Soukup z pardubického Ředitelství silnic a dálnic.

Na uzavírku dohlíží i městská policie, která zastavuje řidiče, kteří se snaží stavbou navzdory zákazu projet. Během prvních hodin uzavírky jich strážníci napočítali hned několik.

Zdroj: Nikola Čížková

„Pomáhají nám tady i strážníci, kteří se tady budou střídat a dohlížet, aby tady nedocházelo k žádné, řekněme z jedné strany nekázně ze strany řidičů a zároveň, aby tady tím i nevznikly nějaké konfliktní situace, které by mohly znamenat nějaký problém na stavbě,“ dodal Rýdl s tím, že ŘSD nechce jakkoliv ohrozit termín zprovoznění.

Bez opravy to nešlo

Oprava byla nutná. Starý most, který šel k zemi, byl v havarijním stavu, svou opravu si podle stavbařů vyžádal.

„Od sedmdesátých let se mostu nikdo intenzivně nevěnoval, ale doprava narůstala. Konstrukce byla poškozená a hrozila havárie, most si tak opravu vyžádal,“ přiblížil Soukup.

Strom i popelářský vůz. Firma Evy Poláčkové umí rozsvítit cokoliv

Pryč už je i mostní provizorium, po kterém řidiči rok jezdili.

Silničáři navíc míní, že nové přemostění je nutné i kvůli budoucímu obchvatu.

„Je to vlastně předvoj napojení na severovýchodní obchvat Pardubic, který ve městě vzniká. Použitelnost mostu je minimálně na 50 let. Konstrukce prostorového rámu s ocelovou hlavní mostovkou, která tady byla použita, je na 100 let,“ dodal Soukup (ŘSD).