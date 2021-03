Za měsíc se začne opravovat most na okraji Přelouče, který je technickou památkou. Pro obyvatele Břehů, Lohenic, Vlčí Habřiny, Sopřeče nebo Semína to tak znamená odříznutí od blízkého města.

Most na kraji Přelouče. | Foto: Jaroslav Houfek

Most bude kvůli opravě uzavřen od prvního dubna až do konce července. Dělníky čeká pěkně těžká práce, jelikož most je ve špatném stavu. „Uvažovalo se, že by na něj směla jen osobní auta a chodci, ale do dneška přes to jezdí kamiony. Je to starý most, takže není divu, že je kvůli tomu zničený,“ řekl jeden z obyvatel Břehů s tím, že cesty do Přelouče pro něj budou teď daleko složitější.