„Já děti nerada straším peklem, naopak bych chtěla, aby se jim to líbilo,“ zvedla pořadatelka akce Ludmila Horká.

V areálu bylo zhruba 15 čertů a 10 andělů s Mikulášem.

Průběh pekelné cesty začíná takovým ladovským peklem, kdy děti přichází a s čerty si pohrají. Potom je zváží i s rodiči na pekelné váze a podle toho jak dopadnou, tak pokračují dál. Musí získat stříbrňák pro Lucifera, aby je vypustil zpátky. Popovídají si s Luciferem, a když Lucifer uzná, tak zazvoní zvoneček, přiletí anděl a děti odvede do nebe, kde si zazpívají s Mikulášem a něco pěkného si odnesou. „Poznají vánoční skřítky a pokračují potom už ven, kde na ně čeká teplé občerstvení,“ uvedla Horká.

„Moc se nám to líbilo, měli to hezky udělané, strašidelné tak akorát, zahráli jsme si nějaké hry s čerty a všechno jsme prohráli, oni podváděli,“ řekla s úsměvem jedna z návštěvnic paní Iveta s malou Adélkou.

Cestu z pekla do nebe absolvovalo přes sto dětí. Aby se mohla udržovat bezpečnostní opatření, vyrazily po skupinách, kde se pak postupně oddělovalo každé dítě zvlášť.

„Je to trochu omezenější kvůli tomu, co se teď děje, aby to odpovídalo pravidlům na počet lidí. Je to vlastně, jako by to bylo venku,“ popsala pořadatelka.

Chvíli po čtvrté hodině, kdy akce započala, se už před vstupem do pekla choulila početná skupinka rodičů s dětmi. V okolí převládalo nadšení a u některých děti už se začal projevovat mírný strach. Před rudým vstupem do pekla stál u stolu čert, který od dětí vybíral otisky prstů a zkoumal, jestli jsou na listu. Některým z nich se moc dávat prst cizí osobě nechtělo, ale a pomoci rodičů to všechny zvládly.

Po chvíli se z pekla vynořila hlavní čertice a vyzvala všechny přítomné děti s rodiči, aby branou prošli do pekla. Při vstupu dovnitř všechny obklopila tajemná a hřejivá červená záře a kouř. Moc živo ale na místě nebylo. Většina čertů pospávala na židlích, kavalcích nebo přímo na zemi. To se nelíbilo hlavní čertici, která houkla, a hned se čerti zvedli a začal pravý pekelný rej.

Úkolem dětí v této části bylo zahrát si na všech stanovištích s čerty karty, kostky a podobné hry. Čerti ale byli zákeřní a jen tak děti nenechali vyhrát a hodně podváděli. Když náhodou prohráli, velmi hlasitě se rozčilovali.

Většina dětí byla z procházky peklem a nebem nadšená a strach zachvátil především ty menší. Venku si pak za statečnost mohly dát teplý mošt nebo koupit svítící hračky.

Z rodičů i dětí sálala radost a kouzelné nadšení. Netypická mikulášská cesta tak v industriálním prostoru automatických mlýnů započala příjemné okouzlující vánoční atmosféru.

Akce se v Automatických mlýnech konala už po čtvrté. „Pokaždé jsme byli v nějakém jiném prostoru, úplně poprvé to bylo v sýpkách, tam se to už teď opravuje, pak jsme se přemístili do těchto prostor a teď, tím že se to hodně opravuje, tak jsme přišli o rustikální velký prostor, kde jsme měli předpeklí,“ uvedla pořadatelka Lída Horká.

Rodiče i děti byli s akcí velmi spokojeni. „Já jsem nadšená. Adámek se skutečně bál, ale to je dobře a Evička z toho ještě neměla rozum,“ řekla s nadšením maminka Eva Savoňová.

„Nám se to líbilo moc, ale malému je teprve rok, tak je poprvé na čertech. Bylo to krásné, hezky to mají udělané. Všichni byli miloučký, čert se s námi vyfotil, nehudroval na andílka našeho. Za nás paráda,“ uvedla Petra Hanzlová, maminka Jiříčka, jednoho z nejmenších z dětí.

„Mně se to líbilo hodně. Líbilo se nám to a strašidelné to bylo tak akorát,“ řekla maminka Bára se syny Vojtou a Honzou.