Nenápadná pamětní deska se nachází na šedivém domě s dvorkem, který ještě před pár desítkami let mohl sloužit jako stodola pro zvířata. Nyní kolem něj pobíhají dva psi. V domě žije Jaroslava Jarešová s manželem, který je z rodu Veverků. „Bydlím tady 50 let. Kdysi tady žila ještě babička Veverková, která se sem přestěhovala až od Kolína,“ uvedla Jarešová.

O pár domů vedle bydlí další potomci Veverkových – Vlasta Bláhová a její syn Milan Bláha. Maminka Bláhové se ještě za svobodna jmenovala Veverková.

Dům, kde žil Václav Veverka, však už v Bukovině nestojí, byl ve špatném stavu. „Původní dům se zboural. Já se v něm narodila, takže vím, jak to tam vypadalo,“ zavzpomínala Bláhová.

Václav Veverka se do Bukoviny přestěhoval z rodného Rybitví po úmrtí své první manželky. Znovu se pak oženil s dívkou z rodiny Plecháčkových. V Bukovině bydlel až do smrti, dožil se necelých 53 let. Pohřben je v blízké obci Dříteč.

„Říkalo se, že Veverkové byli astmatici, umírali po 50. roce života, málokterý se dožil 60 let. I moje maminka měla bronchitidu. Její tatínek umřel za první světové války v hradecké nemocnici poté, co nastydl a zhoršil se mu stav plic,“ uvedla Bláhová.

Bratranci Veverkové se proslavili vynálezem ruchadla, které obracelo zem naruby, což zlehčovalo zemědělcům práci. Přestože vyrobili něco unikátního, žili i zemřeli v chudobě.

„Neuvědomovali si, že vymysleli něco převratného, za celý život z toho nic moc neměli, ani nějaké uznání. Vyráběli to, lidi to okoukali a pak si to vytvořili sami,“ řekl Milan Bláha.

Dokonce jim chtěl nápad sebrat německý úředník Jan Kainz z Choltic, který si nechal po jejich vzoru ruchadlo vyrobit. Následně s ním jel na zemědělskou výstavu, kde si ho nechal patentovat. O původu vynálezu se dlouho vedly spory, ale nakonec byl přiřazen Veverkovým.

Název je odvozen od specifického způsobu obracení a drobení zeminy, kterému se říkalo ruchání. „Veverkovi zkoušeli ruchadlo na poli, viděl to nějaký hospodský a říkal: ‚Jé, ono to ruchá.’ Že to hrabe jako prase. Z toho vznikl název ruchadlo. Ale také se tomu mezi lidmi říkalo veverče,“ uvedl Bláha.

Vlasta Bláhová byla na svůj původ vždy hrdá, a to především v době, kdy ještě její rodina pracovala v zemědělství. „Když jsem byla dítě, pro místní byla půda důležitá. Pro moji babičku zem znamenala strašně moc. Dnes si už nedokážeme představit, co pro lidi znamenalo mít kus pole. To byl základ, bylo to jejich živobytí. Kdo měl pole, ten se měl čeho najíst,“ vysvětlila Bláhová.

„A protože byli Veverkovi sedláci, tak se to bralo vážně a já na to byla hrdá. Dnes už lidé tolik hrdí nejsou, že jsou zemědělci,“ dodala.

O tom, že v Bukovině Veverkovi žili, se podle jejich potomků v obci moc nemluví. Nově přistěhovalí to už prý téměř neví. Dům totiž není moc výrazný a pamětní deska se dá snadno přehlédnout.