V bytovém domě u nádraží lidé dál zůstanou

Pardubice – Obyvatelé bytového domu na náměstí Jana Pernera v Pardubicích, který chtělo město zbourat, mohou mít důvod k radosti. Město stáhne jejich výpovědi z nájmu. Spor se dvěma rodinami, které dům odmítly opustit, by měl skončit. Situaci pomohla vyřešit rekolaudace. V dotčených bytech byly provedeny úpravy a z bytového domu se stala administrativní budova.

Bytový dům u nádraží. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Dům nemůže být na základě vydaného demoličního výměru, na jehož základě město podalo výpovědi z nájmu, zdemolován, neboť předmětem demolice dle vydaného demoličního výměru je bytový dům, a nikoliv administrativní budova se dvěma byty,“ objasnil mluvčí Magistrátu města Pardubice Radim Jelínek.



Problémy kolem bytového domu se nakupily především kvůli získání 108 milionů korun ze švýcarských dotací na rekonstrukci přednádraží. Ty však nemohlo město získat, dokud krajská hygienická stanice nepotvrdila, že v okolních domech hluk nepřekročí povolené limity.



„Město muselo provést opatření, která nařídila hygiena. Požádalo proto o změnu používání stavby, takže dneska je to administrativní budova se dvěma byty,“ přiblížil situaci zástupce spolku Zelená pro Pardubicko Jan Linhart.



Úpravy vyšly na necelé dva miliony korun. Nejednalo se však o jedinou investici do domu v posledních letech. Krátce před tím, než se vedení města rozhodlo, že v této oblasti nechá vybudovat autobusové nádraží, celý dům v roce 2014 nechalo opravit za více než deset milionů korun.

„V celém baráku se dělala rekuperace, dávalo se topení do koupelen, měnila se okna a dveře, skříně v předsíních, bouralo se ve sklepích a dávaly se tam železné dveře,“ řekl jeden ze zbývajících nájemníků Josef Čáp.



Ten je rozhodnutý, že od města bude požadovat finanční kompenzaci za to, co se v domě dělo. „Já nebo manželka jsme museli zůstat doma kvůli řemeslníkům. Museli jsme tam být, i když se nedělalo, protože nám nikdo neřekl dny, kdy budou pracovat. Museli jsme odklidit asi 700 knih a očistit spoustu věcí, které byly od probíhajících prací špinavé,“ uvedl Čáp. (als)