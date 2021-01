Choltičtí senioři mají nově možnost využít pro své cesty službu Senior Taxi. Pro lidi starší 65 let ji zajistí autoškola, která má potřebná auta i certifikaci.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Zdroj: Deník„Byli jsme v posledních měsících často dotazování, proč to v Cholticích není. Je to služba, která slouží seniorům, kteří nemají možnost se bezpečně dopravit k lékaři. Myslím si že to využijí senioři, kteří nemají nablízku rodinu, nechtějí čekat na zdravotní dopravu, protože to zkrátka někdy dlouho trvá, a už vyčerpali své možnosti,“ vysvětlil starosta Choltic Tomáš Bolek s tím, že na radnici už počítají s osmi zájemci.