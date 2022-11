Přiznala ale, že když už u té mely o vejce za tři koruny kus byla, také nečekala, až personál rozbalí celou paletu. Stejně jako většina ostatních zákazníků vzala dvě plata. "Na dvou platech vajíček ušetříte stovku. To je pět braníků, neberte to," zasmála se.

Ještě v dubnu jsme vejce za tři koruny proklínali jako drahá…

Zdražila už i vejce, jedno stojí téměř tři koruny. A bude hůř, míní drůbežáři

Sleva trvá, ale zákazníci v úterý na levná vajíčka nenarazili.

"Koukala jsem na leták, podle kterého má akce platit do neděle. Ale v regálu s oranžovým označením slevy na vejce jsou nějaké dětské hry. Mrzí mě to, chtěla jsem uvařit dětem vaječný koňak na Vánoce a upéct vnoučatům kokosky," posteskla si Alena z Heřmanova Městce, která do chrudimského Lidlu jezdí nakupovat pravidelně.

Když viděla obal s nápisem "bio vejce" se šesti kusy za cenu 74,90 Kč, mávla jen rukou. "Jedno vajíčko za dvanáct korun? To si radši vaječňák odpustíme, tohle já kupovat nebudu," prohlásila rezolutně.

Vše zdražuje

Nejvyšší ceny vajec za poslední dobu byly v roce 2012, kdy vešla v platnost směrnice Evropské komise. Ta měla zajistit zlepšení chovných podmínek drůbeže, jako například úpravu velikosti klecí. Tehdejší ceny vajec dosahovaly až šesti korun za kus, proto si mnozí Češi začali na zahrádkách stavět kurníky a kupovat kuřice ve snaze o soběstačnost.

Ještě nižší cenu než Lidl v současné době má COOP Havlíčkův Brod, který vejce prodává v obchodech na Svitavsku: za 89,90. A zdejší obchody jsou paradoxně poloprázdné, o vejce tu žádná mela není a fronty žádné nejsou. Pro Východočechy se stále vyplácí nákup v Polsku, kde se cena vajec pohybuje okolo čtyř korun za kus.

Ale v současné době se musí i drobní chovatelé slepic smířit se stále se zvyšujícími náklady.

Šest bio vajec z Lidlu stojí 74, 90 Kč.Zdroj: Deník/Romana Netolická

"Letos jsem koupila deset kuřic za dva a půl tisíce korun. Metrák pšenice stojí tisícovku, loni to byla polovička. Zdražily i granule pro nosnice z 1 000 na 1 600 korun, peníze vydám i za vitaminové doplňky," vypočítala důchodkyně Věra z malé vesnice u Seče na Chrudimsku. Pokud v minulosti měla nějaké přebytky, plato prodávala za stovku.

Inflace v Česku znovu zrychlila. Nahoru ji žene především drahé bydlení

"Letos už je to za 150 korun, nemohu jinak. Někdo na mě kouká, že jsem spadla na hlavu, ale většinou to lidi chápou. Stačí, aby se podívali do regálů v obchodech, kde vejce stojí běžně sedm nebo osm korun. Já mám šťastné slepičky na travnatém výběhu a na chuti a barvě vajíček je to znát," dodala Věra.

Pětašedesátiletý Milan z Heřmanoměstecka se doma stará o dvacet slepic, a jak tvrdí, kupovaná vejce už pozřít nemůže. "Teď už přestávají snášet, musí si také odpočinout. Vejce doma skladujeme po starém způsobu - zasypeme je pšenicí. Manželka z nich dělá celou zimu nudle a přidává je do těsta. A já si hemenex nějakou tu dobu k snídani odpustím. Ano, také prodáváme přebytky, jsou-li. Ale cenu jsme se rozhodli zvednout, aby se nám to vyplatilo. Plato za 170 korun lidé beze všeho koupí," řekl chovatel.

Papiňák jako bomba? Pyrotechnici zkoumají výbušninu, kterou nastražil vrah

Lidé se budou v této době hodně ohlížet po slevách v obchodních řetězcích, aby mohli dodržet rodinné vánoční tradice. Třeba vánoční cukroví se při současných závratných cenách vajec, cukru a mouky letos hodně podraží. Do začátku adventu je ale ještě daleko a je pravděpodobné, že další akční ceny obchody ještě nabídnou.

Ještě nižší cenu než Lidl v současné době má COOP Havlíčkův Brod, který vejce prodává v obchodech na Svitavsku: za 89,90. A zdejší obchody jsou paradoxně poloprázdné, o vejce tu žádná mela není a fronty žádné nejsou. Pro Východočechy se stále vyplácí nákup v Polsku, kde se cena vajec pohybuje okolo čtyř korun za kus.

Coop Havlíčkův Brod nasadil akční cenu stejně jako Lidl.Zdroj: Anna Tichá