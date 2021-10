To přímo na místě potvrdil i jeden z voličů. „Jsem z Prahy, ale na víkend jedeme s rodinou pryč, takže jsme se zastavili volit tady,“ řekl Martin Vácha, který si volební průkaz vyřídil s předstihem v Praze.

Letos se podle slov volební komise také zúčastnilo hodně lidí. „Zatím nevíme přesně, ale myslím si, že to bude klidně kolem 80 procent,“ sdělila předsedkyně komise Kristýna Salvová. Ta stejně jako ostatní členové komise zasedá u voleb tradičně již několik let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.