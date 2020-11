„Za naším růstem ovšem nestojí jen současná zdravotní krize. V posledních letech se nám daří prosazovat se na významných zahraničních trzích včetně USA, v blízkovýchodních zemích nebo Singapuru,“ uvedl jednatel firmy Michal Filipi.

Přeloučský výrobce je zaměřený především na export, zhruba 90 procent jeho produkce směřuje do 60 zemí světa. A to i do poměrně exotických destinací, jako jsou Argentina, Indonésie, Malajsie, Indie, Jordánsko či Saúdská Arábie.

„Našimi zákazníky jsou zejména pracovníci integrovaných záchranných systémů, dále příslušníci armádních složek nebo bezpečnostních sborů,“ vysvětlil Filipi. Společnost v loňském roce dokončila investici do nové haly a vybavení za přibližně 50 milionů korun. V reakci na rostoucí poptávku letosa v příštím roce investuje na 80 milionů korun zejména do technologií a automatizace.