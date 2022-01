Od místa mobilního očkování bydlí kousek, tak tuto možnost hned využil. “Bylo to pohodlné, nemusel jsem ani čekat,“ usmál se.

Největší nápor zájemců byl v Holicích kolem oběda. „Poté už to bylo volnější,“ řekl Vít Šaroun, koordinátor společnosti Podané ruce, která společně s Pardubickým krajem mobilní očkování v Holicích zařizuje.

Místní si mobilní očkovací centrum chválí

Jednou měsíčně je k dispozici v prostorách bývalé banky, kde dříve probíhalo testování. Lidé sem mohli v úterý přijít od 10 do 17 hodin bez registrace. K dispozici byla vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech, jednodávková vakcína Janssen společnosti Johnson & Johnson a nově také Spikevax od společnosti Moderna.

Místní si možnost naočkovat se přímo ve městě chválili. „Tím, že jsem nemusela nikam dojíždět, tak to pro mě bylo nejjednodušší. Do Ikemu, kde jsem se nechala očkovat poprvé, jedu až v únoru, takže to pro mě tady bylo rychlejší,“ uvedla například Lucie Hájková z Holic.

Reportérka Deníku navštívila očkovací centrum na náměstí T. G. Masaryka v podvečerních hodinách. Ve dveřích zájemce hned přivítal milý personál, vyžádal si kartičku pojištěnce a občanský průkaz. Po nalezení v systému lidé pokračovali na konzultaci k lékaři, kde se poradili, kterou vakcínu zvolí a poté již mohli přejít do očkovací místnosti. Patnáctiminutovou odpočívací pauzu absolvovali v čekárně. Vše odsýpalo velmi rychle.

Pro některé zájemce pro očkování byla hlavním motivem prodloužená otevírací doba až do 17 hodin. „Jsme z Holic a když jsem to hledala v Pardubicích nebo v nemocnici, tak to šlo jen do tří hodin, což mi nevyhovuje kvůli práci, tohle bylo schůdnější. Přístup je tady bezproblémový, personál je velice ochotný,“ sdělila Kateřina s manželem Miroslavem.

Motivace k očkování se různí

Motivace lidí k očkování byly ovšem různorodé. „Mám teď novou práci, kde jsem hodně mezi lidmi. A taky už ta opatření trvají dlouho a já bych si chtěla zajít zaplavat nebo do divadla,“ zmínila například Karolína, která šla na první dávku.

Podle Šarouna přišlo v úterý přes polovinu zájemců pro třetí posilující dávku. “Ale i tentokrát bylo několik lidí, kteří dorazili poprvé a byli to i starší lidé, u kterých bych čekal, že budou dávno naočkovaní. Ale jsem rád, že aspoň takto přišli,“ popsal Šaroun.

Dorazili také lidé, kteří v Holicích byli naočkováni před třemi týdny a nyní obdrželi druhou dávku.

Výhodou mobilního centra je možnost přijít bez registrace. To ulehčilo situaci především starším lidem, kteří nemají přístup k technice a mohlo pro ně být problematické se zaregistrovat na internetu. Pro ně byla na místě také možnost si rovnou nechat vytisknout certifikát o očkování.

„Starší lidé mají radost, že sem můžou bez registrace, která není pro všechny technicky úplně jednoduchá. Třeba si na začátku dne tady těch 15 minut počkali ve frontě, což je lepší, než když dostali termín u svého obvodního lékaře až v půlce února,“ zmínil Šaroun s tím, že mobilní očkovací centrum v Holicích určitě nebylo naposledy.