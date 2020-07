Již dva měsíce slouží obyvatelům Holic nové sportovní hřiště Na Lipáku a oválná in-line dráha v areálu Městského stadionu, který prošel již druhou etapou revitalizace.

Trať je dlouhá 755 metrů a slouží nejen bruslařům, ale i koloběžkařům, skateboardistům a v zimě si na ní zasportují i běžkaři. Obě sportoviště jsou určena široké veřejnosti. Městský stadion je do konce září otevřen od 8 do 22 hodin, od října pak od 8 do 20 hodin. Za opravy stadionu, které započaly v roce 2018, utratilo město přibližně 75 milionů korun, z toho 14 milionů získalo z dotací. Hřiště Na Lipáku přišlo město na necelé 4 miliony.