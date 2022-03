„My jako město nedisponujeme volnými byty a prostory, kde bychom je mohli ubytovávat. V tuto chvíli máme pro utečence vyčleněny dva prostory, kde máme dvě rodiny. Pak máme krizový byt a ten máme určený pro to, kdyby přišla rodina, která by opravdu neměla kde hlavu složit a potřebovala by rychle ubytovat,“ vysvětlil starosta s tím, že mají k dispozici i nouzové prostory pro větší množství lidí, jako je například tělocvična.

Lidé z Holic jsou solidární. „Manželka nakoupila nějaké jídlo, spacáky, povlečení. A v neděli ubytujeme rodinu se třemi členy v našem malém nájemním domě,“ uvedl Jiří, jednatel firmy z Holic.

FOTOGALERIE: Zámek v Bystrém obsadili první uprchlíci z Ukrajiny

„Odezva od obyvatel Holic je velmi kladná, přijímám maily nebo telefonáty s nabídkou pomoci dodat něco na vybavení domácnosti, pračku, skříň, stůl nebo i věci pro děti, které jdou do školy, či nabídky na ubytování. Tohle je skvělé a jsem na naše Holičáky hrdý,“ dodal starosta.

Pomocnou ruku nabídl i Lukáš z Holic, který s přítelkyní dovezl několik krabic a pytlů věcí do sbírky. „Mám na Ukrajině kamarády, kteří se účastní jak bojů, tak humanitární pomoci, a jelikož já jim nemohu pomoct jinak než finančně a touto cestou, tak jsem se rozhodl, že jim sem něco přinesu,“ vysvětlil Lukáš.

Podle Výborného se do pomoci Ukrajině v Holicích zapojují ve velkém i firmy. Nabízí jim práci, ale také ubytování pro rodiny dlouhodobých zaměstnanců z Ukrajiny.

„Drtivá většina z nich jsou uprchlíci, kteří k nám mají vazbu. A firma, u níž pracují, se snaží zaměstnancům a jejich rodinám pomoci takhle,“ dodal Výborný.

Orientační mapka s body ve městě pro ukrajinské uprchlíky.Zdroj: Město Holice

Jednou z těchto firem je společnost BW stavitelství, kde během roku zaměstnávají 30 až 60 lidí z Ukrajiny, záleží na množství práce. Nyní tam pracuje 40 Ukrajinců. „V Holicích máme ubytovnu a teď jsme nabídli Ukrajincům, kteří u nás pracují, že si mohou přivézt rodinu. Toho využil jeden z nich,“ řekl jednatel společnosti Pavel Pejcha s tím, že byty nabídnou městu nebo kraji.

Pro své zaměstnance se snaží dělat co nejvíc. „Jsou to lidé, kteří s námi pracují deset až patnáct let, umí dobře česky, tak se o ně takhle staráme. Nabízíme jim cokoliv. Kdyby přišlo pět šest rodin, koupíme jim tam nějaké buňky,“ dodal Pejcha.

Ve společnosti Feifer-kovovýroba už některé Ukrajince zaměstnali. „Děláme pro ně všechno, co je potřeba, ubytování, práce a tak dále. Jsme malá firma, tak jde o jednotky zaměstnanců. Momentálně máme zaměstnané tři lidi a ubytováváme jednu rodinu. Pro tyto účely máme soukromý dům,“ uvedla personalistka Jitka Feiferová.

A dalším projektem, který Holice rozjedou v nejbližší době, jsou adaptační kurzy pro ukrajinské děti, kde se naučí základy češtiny a průpravu, aby následně mohly chodit do české školy.

„Budou tam mít překladatele, sociální pracovníky a zapojí se do toho i domov dětí a mládeže,“ dodal Výborný.