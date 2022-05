Oheň se jako tradičně rozhořel na poli před vesnicí. Na bezpečný průběh dohlíželi dva členové dobrovolných hasičů. „Každý rok je to zabezpečeno, aby se nic nestalo. Podporu máme od hasičského sboru v Býšti,“ vysvětlil místní člen hasičů Marek Vápeník.

Lidé se letos sešli ve velkém počtu. Z vesnice o zhruba 100 obyvatelích vyrazilo na tradiční pálení čarodějnic okolo 50 lidí. A všichni byli označeni již tradičnímu plackami s obrázkem čarodějnice a názvem vesnice.

Josef Gočár se v symbolické výstavě konané na zámku v Pardubicích vrací domů

„Myslela jsem si, že tady nikdo nebude, ale lidí je tu hodně,“ zhodnotila místní Drahomíra Krupičková.

I přes absenci soutěží si akci užily také děti. „Líbí se nám tu, protože je to tady rodinné. Holky mají buřty, a tak jsou spokojené a ani jim nevadí, že letos nejsou soutěže, jako bývaly. Je už méně dětí, tak je to takové chudší. Ale ony si to vynahradí jinak,“ dodala s úsměvem maminka Klára Dubrovská.

Děti vesele běhaly po poli, hrály různé hry, „létaly“ na koštěti a zvesela chytaly mýdlové bubliny. Jedna z malých čarodějnic si dokonce své koště oblíbila natolik, že ho odmítla „obětovat“ vhozením do ohně a nechala si ho jako dopravní prostředek na další roky.

Čarodějnice si užila i Jaroslava Zimová s vnoučkem. „Líbí se nám to. Vždycky to tady bylo skvělé a letos to není jinak,“ řekla.

Podobně to viděla i Gabriela Chybová. „Jsem tady poprvé a jsem spokojená. Je fajn, že se to pořád drží,“ popsala s úsměvem.