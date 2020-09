Volný pozemek, který se nachází právě podél železniční trati, si vzali do parády developeři a chtějí na něm postavit desítky bytů. „Lidé si váží toho, jak je to tu klidné, a nyní nám to chtějí tímto způsobem zbořit, budou tu jen problémy a samé stížnosti. Spousta lidí přemýšlí o tom, že se odstěhuje,“ uvedl Martin Slovák žijící naproti zatím nezastavěného pozemku. A proč vlastně očekávají místní problémy? Největší z bytovek se má skládat až z 30 bytových jednotek a sloužit má jako ubytovna. „Jeden investor tím chce vyřešit bytovou otázku svých zaměstnanců. Chce tam vystavět něco na způsob ubytovny jak pro naše, tak pro zahraniční dělníky,“ popsal projekt starosta města Ondřej Výborný.

Lidé mají strach právě z návalu zahraničních dělníků a z jazykové bariéry při řešení problémů. „Jelikož to budou samí Litevci, Rumuni, Srbové a Ukrajinci, bojíme se, jak to tu bude vypadat, máme zkušenosti, jak to na podobných ubytovnách chodí,“ dodal Slovák.

Druhý investor chce hned vedle postavit bytové domy dva, jeden o 16, druhý o osmi bytech. „Když si to člověk sečte a vynásobí počtem osob na byt, dojde k vysokému nárůstu jak počtu obyvatel, tak dopravy, celá lokalita by přešla do jiného životního režimu,“ konstatoval starosta. Právě doprava je další věc, kvůli které se místní bouří. „Už teď je to tu narvané auty a má jich tu ještě tolik přibýt. Vždyť tu ani neprojede záchranka nebo hasiči,“ postěžovala si postarší obyvatelka ulice. Další se bojí, že ulici poničí těžká technika najíždějící na stavbu. „Bydlíme tu 40 let, je to klidná ulice a teď nám tu budou roky jezdit náklaďáky a kdo ví, co bude potom,“ dodala další.

Kvůli tomuto problému chce město v ulici omezit tonáž automobilů, které tam smějí vjet. Jakmile tedy náklaďáky silnici nebo chodníky poničí, bude muset stavebník ulici uvést do původního stavu. Občanům to ale nestačí, chtějí aby se v klidné ulici s nízkou zástavbou bytové domy nestavěly vůbec. Podepisují tak petici a obracejí se na starostu. „Občany naprosto chápu, ale město je nyní tak trochu v kleštích, pokud investor neporuší nějaké vyhlášky nebo zákony, tak s tím nic nenaděláme, postupuje podle platného územního plánu,“ dodal starosta. Revize územního plánu z roku 2012 totiž umožňuje v této lokalitě stavět čtyřpodlažní budovy.

Investor dvou menších budov se ale snaží nespokojeným občanům vyjít vstříc a připravuje změnu projektu, kterou chce lidem představit.