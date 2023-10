Na Fáblovce v Pardubicích byla v pátek slavnostně otevřena prodejna zvířecích potřeb, která umožní zákazníkům nakoupit si i v době, kdy lidé běžně spí. Stačí mít v mobilu aplikaci, za pomoci QR kódu si otevřít dveře, nakoupit, zaplatit kartou a v klidu odejít. Po Týnu nad Vltavou jde o druhý obchod v hybridním systému firmy Profi zoo.

Prodejna Profi zoo s hybridním režimem se nachází v Pardubicích na Fáblovce. | Video: Romana Netolická

Bezobslužné prodejny před časem zavedla společnost Coop, jeden takový se nachází třeba v Bítovanech na Chrudimsku. Mít možnost nakoupit si v nočních a brzkých ranních hodinách potřeby pro zvířata, je ale v Česku zatím neobvyklé. Ale prodejní síť Profi zoo chce hybridní systém zavést i v dalších městech, po Pardubicích to bude za týden v Brně.

Jen za krmivo utrácí Češi 9,75 miliard korun ročně. Za krmivo pro psy utratí čeští chovatelé 300 až 500 měsíčně. Za nákupy pro kočky je to od 100 do 500 Kč měsíčně.

Jaká jsou pravidla nákupu? Do obchodu může vstoupit jeden člověk s doprovodem - lhostejno, zda jde o dítě, dospělou osobu nebo zvíře. Prostory hlídá několik kamer a to doslova v každém koutě. Centrála firmy má přesný přehled o tom, kolik lidí se nachází v prodejně a zná díky jejich bankovní identitě jejich totožnost. Kdo by chtěl krást, jistě si to rozmyslí.

Nákup i v noci a bez prodavačky. V Bítovanech včera otevřeli bezobslužný obchod

Bez mobilního telefonu se nikdo do prodejny nedostane. Ale technika někdy zradí a telefon se může v době nákupu vybít. "U pokladny jsou nabíječky, není problém uvést mobil opět do provozu během chvíle," ujistil Patrik Medlík, který dohlíží na chod prodejen spadajících pod skupinu Plaček Group, která vlastní obchody Profi zoo nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Polsku a Lotyšsku.

Zákazník si může v bezobslužné prodejně nakoupit téměř vše, výjimkou jsou ale živá zvířata. Firma jim po odchodu prodavačů dává bezpečí úkrytu pod železnou roletou nebo v klecích opatřených mřížkou a zámkem. Zakrslí králíci, bílé myši, plazi nebo rybičky tak jsou uchráněni před případným špatným zacházením nebo i týráním.

Chovatelství domácích mazlíčků je v České republice poměrně populární. 75 % Čechů má nějakého mazlíčka. Tři čtvrtiny z nich chovají psa, kočku vlastní 48 % chovatelů, drobná zvířata jako rybičky pak 26 % chovatelů, králíka má doma 15 % chovatelů a plazům a želvám neodolalo 10 % chovatelů. Navíc je mezi chovateli více než polovina těch, kteří se starají o více druhů domácích mazlíčků. To ukazuje sílu českého spotřebitele a vysvětluje vysokou poptávku po chovatelských potřebách. (Zdroj: Profi zoo)