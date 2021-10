Pardubická matrika hlásí stálý zájem o konání svateb. Pandemie koronaviru sice zkomplikovala svatební přípravy řadě dvojic, od uzavírání sňatků je ale neodradila. V Pardubicích má pro letošní rok naplánovaný obřad ještě 26 párů. Letos svatební sezóna začala později než je obvyklé. První svatby se v Pardubicích konaly až na konci dubna. V pardubické obřadní síni se první svatba mohla z důvodu pandemie uskutečnit až 23. dubna.

Vyfotil: Jan Míšek | Foto: Jan Míšek

Novomanželé to ale během letních měsíců rychle dohnali. Ve městě se do dnešního dne vzalo 264 párů. A sedm párů vstoupilo do registrovaného partnerství.