„Právě ve třetím školském obvodě je vzhledem ke změně struktury obyvatel a plánované výstavbě bytů největší tlak na navýšení počtu míst ve školkách a nové kapacity jsou skutečně velmi potřeba. Ve stávajícím objektu mateřské školy Kamarád se nacházejí čtyři třídy o celkové kapacitě 104 dětí. Přístavba přitom umožní toto číslo navýšit o dvě plnohodnotné třídy, tedy o 50 míst,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Dalších 50 míst kapacit pro mateřinky v tomto spádovém obvodě může město získat relativně rychle přestavbou a přístavbou detašovaného pracoviště stávající školní družiny základní školy Waldorfská v ulici Gorkého. „Tyto dvě nové třídy mateřské školy by mohly provozně fungovat jako detašované pracoviště MŠ Benešovo náměstí, které se v současné době nachází v ulici Češkova. Navíc stávající pracoviště mateřské školy v Češkově ulici, která přímo sousedí se základní školou Waldorfská, by se mohlo stát školkou s waldorfskou pedagogikou a celý systém předškolního a základního vzdělávání by na sebe plynule navazoval prakticky v jednom areálu,“ objasňuje podrobněji další vize náměstek Rychtecký s tím, že realizace nových dohromady 100 míst ve školkách by mohla v ideálním případě začít v roce 2023 s přispěním evropských dotací.