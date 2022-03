Zákazníkům bude k dispozici 141 parkovacích míst i vyčleněná místa pro rodiny s dětmi. Chybět nebude bankomat a výdejní místo dopravní společnosti PPL.

„Při stavbě našich nových prodejen se soustředíme především na zákazníky, kterým chceme nabídnout komfortnější nakupování od začátku až do konce jejich návštěvy. Samozřejmostí je i Wi-Fi připojení zdarma či možnost zakoupení kávy v našem automatu. Myslíme však také na zaměstnance, kterým nový koncept přinese kromě optimalizovaného uspořádání skladových ploch i dostatečné zázemí,” dodal mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Prodejna bude otevřená od pondělí do soboty od 7 do 21 hodin a v neděli od 8 do 21 hodin.