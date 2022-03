„Každá škola nějakou kapacitu má, ale v jednotlivých třídách se bavíme o jednotkách míst. Není to určitě o tom, že bychom vyčlenili jednu školu, kam budou chodit všechny ukrajinské děti, to prostě nejde,“ uvedl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek

Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého je na základních školách a školkách v Pardubicích místo pro 150 dětí z Ukrajiny. "Na 14 základních školách máme maximálně nižší stovky míst. Budeme se snažit děti rozmisťovat podle adresy jejich pobytu v návaznosti na spádové školské obvody," řekl Rychtecký pro ČTK.

Jednou ze škol, kam už ukrajinské děti chodí, je Základní škola Štefánikova. „Během těchto týdnů k nám chodí rodiče s dětmi z Ukrajiny. Zatím je zapojujeme do běžné výuky,“ uvedla ředitelka školy Renata Janecká.

Podle Jelínka ovšem největší nápor teprve přijde. Malí uprchlíci mají totiž 90 dní na vyřízení školní docházky při příjezdu do Česka. Nyní primárně řeší bydlení a základní potřeby. Vyučování přijde na řadu později.

„Situace je opravdu obtížná, lidé přicházející z Ukrajiny proto potřebují především klid a zajištění základních životních potřeb. Ministerstvo školství minulý čtvrtek rozeslalo do škol informační materiál ke vzdělávání ukrajinských dětí v České republice, ve kterém mimo jiné uvádí, že není nutné nástup do školy řešit ihned a děti se mají do školy přihlásit do tří měsíců svého pobytu u nás,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Malotřídky pro větší skupiny dětí z Ukrajiny zatím v Pardubicích neplánují. „Určitě budeme ale zvažovat, aby sourozenci chodili do stejně školy, aby se dalo přirozeně fungovat,“ dodal Jelínek.

Problém může být i jazyková bariéra. V Pardubicích jsou jen dvě jazykové školy, které mohou poskytnout výuku i cizincům. V celém Pardubickém kraji jich je 16. Jednou z nich je právě Základní škola Štefánikova v Pardubicích, kde už několik dětí z Ukrajiny mezi žáky mají. V běžných základních školách může být pro děti, učitele i rodiče problematické se domluvit.

„Jazyková bariéra je problémem ve škole, ve školce se to dá zvládnout. Tam není potřeba rozumět každému slovu. Přemýšlíme o zavedení nějakých adaptačních kurzů pro ukrajinské děti, aby se naučily aspoň česky vnímat,” podotkl Jelínek.