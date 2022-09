Nová grafika zastávek zaujme nejen vzory, kterými jsou skla celistvě pokryta, ale také uměleckým ztvárněním okolí místa, na kterém se zastávka nachází. „Vždy na jednom ze skel si mohou cestující prohlédnout obraz, který volně a s notnou dávkou fantazie představuje danou část města v podobě, kdy by tvůrcem byla sama příroda,“ přiblížila nový design mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Dopravní podnik nainstaloval prototypy zastávek s grafickými prvky, které eliminují nárazy ptáků do skel. Ve spolupráci s TyfloCentrem Pardubice se podařilo propojit grafiku rovněž s potřebami ke zlepšení orientace slabozrakých.Zdroj: Dopravní podnik města Pardubic

Během léta připravil Dopravní podnik města Pardubic k instalaci už několik prvních prototypů. „K úpravám stávajících přístřešku na zastávkách MHD jsme přistoupili na základě podnětů našich cestujících. Především na zastávkách, které jsou obklopeny zelení, se množily případy nárazu ptáků do skel, a to i přes to, že skla byla samolepkami siluet ptáků opatřena,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Grafici při tvorbě nových přístřešků vycházeli ze studií, které říkají, že jednotlivé obrazce na skle nestačí.

„Zvýšený komfort a bezpečí pro pohyb na čekací ploše zastávky a v prostorách přístřešku řešíme také v souvislosti s pohybem našich slabozrakých cestujících. Během příprav jsme oslovili TyfloCentrum Pardubice, které poskytuje služby zrakově postiženým. Díky této spolupráci se podařilo do návrhu zakomponovat také správné prvky pro zlepšení orientace slabozrakých,“ vysvětlil Pelikán.

Ochranné samolepky



Studie ukazují, že jednotlivé obrazce na skle nestačí a optimální je rovnoměrné pokrytí skleněných oken a tabulí vzory jakýchkoliv tvarů s mezerami 10 cm při vertikálním pokrytí a 5 cm při horizontálním pokrytí. Pokud jsou vzory dostatečně hustě, mohou mít libovolný tvar – siluety ptáků, květiny, geometrické obrazce, pruhy. Ptáky nevaruje před sklem tvar vzoru, ale vizuální podnět. Jednotlivý vzor by měl mít minimální velikost alespoň 0,5 centimetru a měl by svou barvou co nejvíce kontrastovat s čirým sklem.