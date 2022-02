„Naší společnou vůlí je sjednotit roztříštěnost pardubických občanských spolků a hnutí. Chceme vytvořit jasnou a srozumitelnou alternativu pro voliče preferující místní politiky, kteří svému městu rozumí a budou se věnovat jeho smysluplnému rozvoji,“ prohlásil Živný.

Nové uskupení chce své kandidáty nabídnout nejen do městského zastupitelstva, ale také do všech osmi městských obvodů. „Toto spojení by mělo všem voličům nabídnout to nejlepší z jednotlivých subjektů a ukázat jim, jaký máme společný cíl. A to všechno bez stínu obav, že by hlas voliče měl propadnout,“ dodal Lejhanec.