V Pardubické nemocnici chtěla volit asi třicítka pacientů

Pardubice - Lidé, kteří jsou v den voleb hospitalizovaní v Pardubické nemocnici, o svou šanci nepřišli. Mohli totiž volit do přenosné urny. Zájem o volby projevilo zhruba třicet pacientů z jedenácti oddělení. Zástupci volební komise z okrsku Pardubičky přišli s přenosnou urnou dnes (pátek), ale mezi lůžka se vypraví i zítra, aby umožnili zájemcům vhodit do urny obálku s hlasem.

Vojtěch Růžička, předseda volební komise, který dorazil do nemocnice ještě s kolegyní z komise uvedl, že ve volebním obvodě mají kromě nemocnice tři další voliče, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti. „Ty navštívíme s přenosnou urnou v sobotu,“ uvedl Vojtěch Růžička.



Zde jsou hlasy pacientů, kteří v Pardubické nemocnici volili mezi prvními.



Karel Nekut, senior

Volím proto, že jsem přívržencem tisku a sociálním demokratem. To podle mě říká všechno.



Ivo Strauss, pacient geriatrického oddělení

Tak snad volím proto, že to chci. Každý komunista tam vleze třeba po čtyřech, kdežto já ty komunisty nesnáším, takže zkusím dát hlas někomu jinému. Představy o tom, že se něco změní, tak ty už nemám, zvláště po krajských volbách. Kdyby volby o něčem mohly rozhodovat, tak už je dávno zakážou. A to říkával můj táta.



Jan Hovorka, pacient

Volím proto, že mám zájem o politiku jako takovou. Tak jsem volil levicovou stranu.



Pavlína Dojčiaková, pacientka gynekologicko-porodnického oddělení

Volila jsem proto, že si myslím, že mám na to právo a chci to právo využít. Od svých osmnácti let chodím volit, protože si myslím, že asi každý by měl jít volit.