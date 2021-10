Nedostatek nových dárců mírně vylepšuje, že darovat krev chodí celé rodiny. „Přichází společně například i manželské páry nebo třeba otec a syn. Dost časté je také to, že se společně domluví kolegové z práce,“ okomentovala situaci primářka Helena Geierová.

Aktuálně Nemocnice Pardubického kraje přijme všechny zájemce o darování krve, kteří splňují dané podmínky. „Je pro nás velmi důležité, aby se dárci předem registrovali, protože tak můžeme reagovat na potřeby a odebírat ty krevní skupiny, kterých je aktuální nedostatek,“ vyjádřila se tisková mluvčí Nemocnice Pardubice Kateřina Semrádová. Dárci se mohou registrovat přes e-mail darci.pkn@nempk.cz nebo na telefonu +420 466 013 506. Vždy je nutné uvést rodné číslo a krevní skupinu. Odběry krve probíhají vždy pondělí, čtvrtek a první středu v měsíci od 7:00 do 11:00 a 14:00 do 17:00 v odběrovém centru Pardubické nemocnice. Nemocnice přijme i zájemce, kteří přijdou bez registrace.

„My si to poselství vlastně předáváme, důležitý je ten pocit, že pomůžete,“ doplnila.

K darování motivoval i všechny tři své děti. „Jako rodina chodíme z toho důvodu, že můžeme lidem pomoci, vlastně nás to jako rodinu pojí,“ vyjádřila se Nikola Kruliš, dcera Jaroslava Smolíka, které je 26 let a k darování krve přivedla i svého manžela.

Mezi pravidelné dárce, kteří dochází do Pardubické krajské nemocnice, například patří Smolíkovi z malé obce Vlčí Habřina na Pardubicku. Otec Jaroslav Smolík je držitelem ocenění Zlatý kříž ČČK 3. třídy za více než 80 odběrů, aktuálně již byl darovat 105krát.

Situace se podle vyjádření tiskové mluvčí Pardubické nemocnice Kateřiny Semrádové mění ze dne na den. „Není možné říct, která krevní skupina chybí nejvíce, jedná se o celkový nedostatek. Proto sestry z transfuzního oddělení kontaktují pravidelné dárce pomocí sms a žádají je, aby přišli darovat,“ uvedla Semrádová. Tímto způsobem se nemocnici daří aktuální stav pokrývat, avšak není to dlouhodobé řešení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.