Nový pavilon by měl být hotový do konce roku 2023. Cílem nemocnice je zkvalitnit a zrychlit proces poskytované zdravotní péče, především tím, že vše bude na jednom místě. V osmipodlažní budově urgentního příjmu se budou nacházet například lůžka ARO a JIP, chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie. Dále potom ortopedie, traumatologie, kardiologie. Chybět nebudou ani centrální operační sály. V přízemí bude akutní příjem emergency, vyšetřovny a ambulance a na střeše budovy heliport.

V areálu nemocnice začala stavba nového osmi patrového pavilonu. Do Vánoc chtějí stavbaři postavit alespoň strop plánované třiceti metrové budovy. Nové srdce areálu nemocnici vyjde na 1,6 miliardy korun. | Foto: Pardubický kraj

Heliport, emergency i nové operační sály, to vše nabídne nový nemocniční objekt. V areálu Pardubické nemocnice začala stavba nového osmipatrového pavilonu. Dělníci v současnosti chystají základy nového urgentního příjmu. Bagry však brzy zmizí, pozemní práce jsou téměř u konce. Do Vánoc chtějí stavbaři postavit alespoň strop plánované třicetimetrové budovy. Práce dělníků probíhají za plného chodu nemocnice. Stavba vyjde na 1,6 miliardy korun.

