„Všichni jsou vzorní, mají připravená potvrzení a prohlášení,“ říká policista, který zastavuje auta v Chýšti na Pardubicku, kudy lidé sjíždí z dálnice D11. Za sobotní dopoledne tu ale neotočili jediné auto. Na první pohled je znát, že lidé zůstávají doma, jelikož silnice jsou téměř prázdné. Hlídka tak stíhá zastavit každého.

Kolegové na druhé straně okresu, kteří stojí v Jaroslavi na silnici I/35 a střeží tak hranici mezi okresem Pardubice a Ústí nad Orlicí, si už musí vybírat. Přestože tady je už provoz hustější, ani oni nemusí řidiče vracet. „Z 90 procent jezdí lidé pracovně a za účelem podnikání. Někteří mají prohlášení, že jedou pečovat o člena rodiny, například o staré rodiče, ale na výlety se nejezdí,“ vyjmenovává policista.

Během několika desítek minut se tak setkává se zahradníkem, kameníkem nebo zedníkem, který jede někomu vykouzlit novou koupelnu. „Paní dělá ve Vysokém Mýtě v řeznictví a jede z práce domů,“ hlásí, zatímco právě zkontrolovaná řidička odjíždí. „Nejčastěji jezdí zdravotní sestřičky, těch jsme stavěli už několik,“ vzpomíná jeden ze čtyřčlenné hlídky. Projíždí ale třeba také basketbaloví rozhodčí, kteří míří do Hradce Králové pískat zápas.

Několik aut má cizí poznávací značku. „Pokud někdo jede z ciziny, musíme zkontrolovat, zda má potvrzení, že prošel testem na covid,“ vysvětluje policista, zatímco zkoumá několik papírů. Rodina, která právě přijela z Ukrajiny, má testy negativní. Paní si byla v rodné zemi vyřizovat doklady, její muž je Slovák, ale společně žijí v Praze. Přestože před sebou ještě kus cesty mají, už potkali několik hlídek. „Stavěli nás už třikrát, vy jste čtvrtí,“ oznamuje řidič policistům.

Lidé také mohou za hranici okresu vyrazit, když je jejich cílem péče o zvíře. I s takovými případy se policisté setkávají. Přes Jaroslav vede cesta muže, který si právě vyzvedl nového domácího mazlíčka. „Vy jste tedy vybavený,“ pochválí policista mladého muže, který kromě občanského průkazu předkládá také den starý negativní test, prohlášení a kupní smlouvu. Na zadní sedačce se v přepravce zatím krčí štěně.

Přestože víkendové zkušenosti jsou výborné, za dva týdny už policisté nasbírali několik historek. Otočit museli například řidičku, která na Pardubicko přijela z Hradce Králové. A důvod? Uspávala dítě. „Paní měla vzadu ve vajíčku miminko s tím, že když ho nemůže uspat, vezme ho do auta, kde zaručeně usne. Takže jezdila a zapomněla, že nesmí do sousedního okresu,“ vypráví jeden ze zážitků mladý policista. Paní tak vrátil zpátky a doporučil jí, že musí uspávat po Hradci. Avšak tam je na to podle ní moc velký hluk.

Smůlu měl také pár, který se snažil policistům nakukat, že zapomněl cestou domů odbočit, načež musel dojet až do sousedního okresu. Vzhledem k tomu, že si lidé vyjeli v kabrioletu a cesta, kterou volili, vedla do jejich bydliště velkou oklikou, policisté jim nevěřili a na místě je otočili zpět.