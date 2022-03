Pohádková zahrada se nachází na okraji Pardubic poblíž krematoria na ulici K Židovskému hřbitovu. Během roku je čekají další tři akce v podobném duchu a to Den Země, pálení čarodějnic a dětský den. Fungují ale každý den od deseti do osmnácti hodin a rodiče s dětmi si sem zvykli chodit za zvířátky. Pohádkovou zahradu provozuje nezisková organizace Spolek Šumák. Na zvířátka je možné přispět na transparentní účet: 2901088715/2010

„Účast nás trošku zaskočila, protože letos je to několikanásobně víc, než bylo obvykle. Ale zřejmě je to tím, že opravdu byla taková velká pauza,“ uvedla majitelka Pohádkové zahrady Romana Vojířová.

„Děti tu mají naučnou stezku, aby se něco naučili a poznali, jak to jaro přichází i to, co nám příroda říká, jak nám dává vědět o tom, že jaro už je za dveřmi. Potom budeme vynášet Moranu, máme opékání buřtíků a zopakujeme si jarní rituály, abychom věděli, co máme za roční období a co nám přináší,“ popsala akci Vojířová.

Při vstupu do Pohádkové zahrady přivítala návštěvníky příjemná jarní atmosféra. Všude pobíhala přívětivá zvířátka, jako jsou kozy, ovce, slepice, husy, kachny a psi. Od všech se nechali hladit a někdy i prohnat. Vítání jara provázelo v sobotním odpolední příjemně hřejivé sluníčko a pohodová nálada.

Rodiče na akci ocenili volně pobíhající zvířátka i připravené akce pro děti. „Chtěli jsme nějakou typicky jarní akci. Líbil se nám program, že je tu vynášení Morany, dílničky, nějaká hra. Jsme tady poprvé a líbí se nám tady, že tu jsou volně puštěná zvířátka. Děti jsou spokojené a zabavené,“ uvedla maminka Zuzana, která na akci přijela ze sousedního Hradce Králové.

Z Hradce dorazil i tatínek Václav s dětmi, kteří jsou již pravidelnými návštěvníky. „Jsme tady opakovaně, asi už po desáté minimálně. Je to super. Dětem se líbí všechno, zvířátka, hry a pak je tu tombola, což je výborné,“ popsal Václav.

Z Pardubic na akci dorazil malý Filípek Kábele s maminkou Renatou, kteří sem za zvířátky chodí opakovaně během roku. „Jsme venku, to je nejdůležitější, super jsou ta zvířata okolo nás, vyžití. Já si myslím, že je to povedený den,“ zhodnotila maminka.

Součástí akce byla i dílnička pro děti. Děti si vyráběly motýlky z roliček od toaletního papíru a barevných papírů. Dále se pak konala tombola, jejíž součástí byli plyšáci, drobné hračky, puzzle a další maličkosti.

Ve čtyři hodiny odpoledne se dozdobila a postavila májka, na kterou si každý kdo chtěl, mohl přivázal stužku, která měla zajistit splnění jeho přání. Následoval průvod v čele s figurínou Moranou doprovázený zvukem řehtaček a tleskání, které mělo podpořit vynesení zimy. Průvod šel z Pohádkové zahrady přes blízký lesík k rybníčku, kam byla v doprovodu básničky odhozena Morana, s kterou symbolicky odpluje a utopí se zima. Následně se průvod vrátil do zahrady, kde si děti mohli opéct buřty.

V pohádkové zahradě se starají o týraná a opuštěná zvířátka. Mají jich tu téměř 200 a kapacitu už mají hodně omezenou. Některá zvířátka byla dokonce březí, takže je brzy budou čekat nová mláďata. „Máme určitou kapacitu. Tím, jak se teď navýšily veškeré náklady a energie, a protože nefungujeme z dotací, ale z dobrovolných příspěvků, tak teď žádná nová zvířátka přijímat nemůžeme, protože bychom je neuživili,“ dodala majitelka Romana Vojířová.