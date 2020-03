Okres Pardubice tak nyní hlásí 10 nakažených, Orlickoústecko také 10, Chrudimsko 7 a Svitavsko 5. Celorepublikově bylo včera večer pozitivně diagnostikováno 1236 případů.

Vykydal rovněž odmítl, aby byly počty nákaz uváděny i v nižších územních jednotkách než jsou okresy, a to podle obvodů s pověřenou působností nebo dokonce podle obcí. „Bylo by to z epidemiologického hlediska kontraproduktivní. Představte si, že bychom uvedli, že případy jsou jen v té a v té obci. Za důsledek by to mělo, že by se ve všech ostatních obcích lidé přestali chovat opatrně, přestali by dodržovat nařízená opatření,“ uvedl Vykydal.

Skrytě může být přitom nákaza rozšířena na řadě dalších míst, o kterých ještě hygienici nevědí. Epidemiologové předpokládají, že nakažených je skutečně několikanásobně víc.