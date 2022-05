Vedení města pozemky prodá za 7905 korun za metr čtvereční, firma je ale získá až po dokončení celého projektu. „Cena za pozemky předčila naše očekávání, je hodně nad průměrem. Jsou to nezasíťované pozemky, já bych to odhadla na 1200 korun za metr, což je tady u nás normální cena,“ řekla pro ČTK starostka Přelouče Irena Burešová.

„Firmy holdingu Enteria tvoří ideální seskupení pro realizaci projektů ve všech oblastech stavebnictví. Jejich prostřednictvím jsme schopni nabídnout širokou škálu služeb v různých fázích stavby, od formulace jejich záměrů přes zpracování důkladné projektové dokumentace až po vlastní realizaci,“ uvedl Aleš Bělík ze společnosti Enteria.

Firma má podle smlouvy zděné domy postavit do roku 2037. Zástupci společnosti ale uvedli, že to stihnou za sedm let. Celý projekt je rozdělený do čtyř etap.

„Developer pak také bezúplatně převede komunikace na město, sítě převede na správce sítí. Pokud nedodrží některé smluvní podmínky, budou následovat sankce,“ dodala Burešová. V návrhu je i dětské hřiště a parkoviště.

První bytové domy by se mohly začít stavět příští rok. Na stejném místě už dříve vznikly čtyři domy, které budou s novým projektem sousedit za severní strany. U jejich výstavby město využilo podobný postup.

2 otázky na starostku Přelouče Irenu Burešovou



Jaké investice Přelouč chystá?

Velkou investiční akcí je celková rekonstrukce budovy školní jídelny, která denně zajišťuje zhruba 800 obědů pro všechny žáky přeloučských škol. Rekonstrukce začala loni a musí být dokončena nejdéle k 31. srpnu 2022. Letošní výdaje z rozpočtu města na tuto akci budou zhruba 38 milionů korun. V současné době se obědy pro naše děti vaří v menze Univerzity Pardubice a vydávají v náhradních prostorách přeloučské sokolovny. Tímto bych chtěla oběma zmíněným organizacím poděkovat za vstřícnost a spolupráci, bez níž bychom tento problém nezvládli.



Co vás v Přelouči aktuálně nejvíce trápí?

To, co nejvíce naše občany v současné době trápí, je určitě válka na Ukrajině. Lidé mají obavy i strach z toho, co bude. Volají a zajímají se, kde máme ve městě kryty, jak je zabezpečeno informování obyvatelstva v době mimořádných situací, žádají rozšíření městského rozhlasu. Na druhé straně je obrovská snaha pomáhat, probíhá humanitární sbírka, lidé nabízejí ubytování. Z pohledu hrůzy války na Ukrajině jsou určitě všechny ostatní problémy nepodstatné.